邊荷律曝「沒見到父最後一面很痛苦」 母打擊太大也病倒
26歲韓籍中信兄弟Passion Sisters啦啦隊成員邊荷律（변하율）本月3日閃電取消在台的工作，隨後她證實在台灣收到父親過世消息，必須回韓國處理後事。今(8日)邊荷律再度發文，她貼心表示知道很多粉絲很擔心她，她會整理好情緒等待回到工作崗位，直言沒看到父親最後一面很痛苦，正努力撐著，沒想到她的媽媽也因為打擊太大病倒。
邊荷律今上午回應粉絲，說：「大家謝謝你們為我擔心。我正在努力撐著。沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦」，並表示本來計畫處理完爸爸的喪事就繼續工作，「但媽媽也因為打擊太大而倒下，生了病，可能需要動手術，而我是獨生女，沒有其他家人可以照顧她，所以我必須陪在她身邊」。
邊荷律說，大家的關心她都有收到，「特別感謝乖姐與 Dorian 公司，為了我調整了許多行程，承擔了所有的影響，讓我能夠安心、毫無顧慮地好好悲傷。不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的」；粉絲回應：「你也要好好照顧好自己，身體永遠最重要」、「我們都在，你一個人全顧這些太辛苦了，若可以媽媽生病的部份可以請看護或親戚幫忙照顧，你也要適當休息」、「大家會等你的，好好陪伴家人」、「球迷等你處理好所有事情，加油」。
邊荷律本月初透露突如其來知道父親過世，心情萬分悲痛，不得不臨時取消工作，「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒」，內心相當慌亂、悲傷，需要一些時間化解，未料母親也因打擊過大生病病倒，讓許多網友相當擔心，希望她也要照顧好自己身體。
