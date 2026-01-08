邊荷律沒能見父最後一面「母又病倒需手術」 淚喊：盡快帶著笑容回來

邊荷律沒能見父親最後一面，並透露母親病倒需手術。（圖／翻攝自Instagram＠yuling34）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters知名韓援邊荷律原定3日在台中出席一日店長活動，不過突然接獲父親過世的消息，因此急取消行程趕回韓國。而今（8）日稍早她發生淚吐心聲，除了表示沒能見到爸爸最後一面讓她非常痛苦外，媽媽也因為打擊太大而倒下生病，可能需要動手術，因此她會陪在身邊，並請粉絲不要太擔心，「我會很快帶著笑容回來的。」

邊荷律日前在社群平台發文透露，3日接到父親辭世的噩耗，心情相當沉痛，並訂了最快的航班返韓，預計當晚抵達葬禮現場。邊荷律經紀人乖姐也同步說明，原本邊荷律正搭乘高鐵前往台中參加活動，沒想到下車後得知家中發生意外，活動臨時改由怡琪代班出席。

而邊荷律今日稍早透過Threads發聲表示，「我正在努力撐著，沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。」並透露原本想在處理完爸爸的後事後就趕快回台灣，但媽媽也因為打擊太大而倒下生病，可能需要動手術，「而我是獨生女，沒有其他家人可以照顧她，所以我必須陪在她身邊。」

邊荷律也表達對粉絲的感謝之意，「謝謝你們為我擔心。我不想讓你們擔心，所以想快點回去，但花了很久（時間），真的很抱歉。你們給我的應援，我都有好好收到。」

邊荷律最後特別感謝乖姐與團隊，為了她調整了許多行程，承擔了所有的影響，讓她能夠安心、毫無顧慮地好好悲傷，她最後也喊話大家：「不要太擔心，我會很快帶著笑容回來的。」

貼文曝光後，許多粉絲和啦啦隊員都現身替邊荷律加油打氣，紛紛留言表示「我會一直在你身邊陪著妳」、「不用急，任何一種悲傷都需要有時間來讓妳修復，不用急著綻放笑容，也不用急著處理悲傷的情緒，請好好的休息和照顧好最需要妳的家人」、「荷律好好照顧媽媽，也要照顧好自己的身體，不用急著回來，先處理好家裡的事情還有調適好自己再回來」、「不用急著堅強，也不用急著好起來」、「台灣是妳第二個溫暖的家，等心情整理好後、等媽媽恢復健康後，隨時回來台灣」。

