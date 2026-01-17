邊荷律深夜曬父女合照惹粉絲鼻酸 真情告白「我相信爸爸一定會很幸福」

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律返台為活動作準備。（翻攝Passion sisters IG）

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律本月3日因父喪緊急返韓，又逢母親病倒承受雙重打擊。為了今（18日）上午舉行的「PS安妞感恩會」，她昨已飛抵台灣，與金渡兒、JJUBI、李丹妃三位韓籍成員一同為活動做準備。她並在社群限動貼出一張黑白父女合照，寫上韓文「我愛你」，讓粉絲相當感動，紛紛留言為她加油打氣。

邊荷律發文憶亡父並感謝粉絲不離不棄的支持。（截圖邊荷律Threads）

邊荷律發出與父親的合照，父女情深的模樣讓粉絲看得鼻酸。（翻攝邊荷律IG）

邊荷律今凌晨發文憶父表示：「我的爸爸現在一定很幸福，都是因為你們。」感謝粉絲給予她勇氣與力量。她寫道，爸爸在她第一次入境台灣那天，也在機場二樓看著女兒被大批粉絲熱情接機，「那天他在飯店裡，看著電視新聞中出現的我，感到非常幸福。」她感謝粉絲給予的愛，讓現在在天空看著這一切的爸爸，一定也會感到無比幸福。

日前飛回韓國奔喪、深陷喪父之痛的邊荷律，原本打算完成父親後事後就回到台灣，但母親因打擊過大無預警病倒，甚至可能需要動手術，身為家中獨生女的她必須留在身邊照顧。1月份原訂活動全數取消的她，仍為了這場粉絲活動堅持返台參加，以行動回報粉絲一路以來的支持與陪伴。

