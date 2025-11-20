邊荷律減4KG「逼出驚人腰身」瘦過頭？經紀人嚇壞急PO文

娛樂中心／周希雯報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍女神邊荷律，當年憑藉一支「球場吐舌片」海撈3億流量，來台短短1年多就人氣狂飆；不過她因熱愛美食，經常被粉絲送零食「投餵」導致體重飆升，一度哀號「制服變緊了」。雖然邊荷律依舊身材纖細，對自身頗有要求的她仍積極減重，近日更成功瘦了4公斤重回巔峰，但不免令粉絲感到憂心健康狀況，經紀人乖姐昨（19日）也忍不住親自下令，「給我認真吃東西！」

邊荷律日前拍照大秀螞蟻腰，開心表示「我的體重減少了4公斤，終於達到了我的目標體重啦！」坦言雖然忍住想開吃的衝動、又要運動很辛苦，「但大家都說我變漂亮了～而且以前太小穿不下的衣服現在又能穿了，真的超開心！」她強調「我是在健康地減肥喔」，坦言來到充滿美食的台灣後，其實胖了不少，「雖然很幸福，但看到拍出來的照片和影片時，每晚都會有點自責、失去自信」，所以為了更好照顧自己才決定瘦身，「並不是因為惡意留言才減肥的，所以請大家不要再擔心啦！」

不過除了邊荷律瘦身有成，中信兄弟另1名超級新人、神似日本女神三上悠亞的「衣宸」，近期也被發現瘦了許多，甚至某些角度還可看到「皮包骨」。對此，作為經紀人的乖姐，也在IG發限動表示，昨（19日）一早看到邊荷律及衣宸，當面下令「妳們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待妳們，快吃」，文末不禁感嘆，「人生真的好難啊。」

