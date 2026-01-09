邊荷律父喪母又病倒！閨密李珠珢洩她消瘦近況 心疼留言惹鼻酸

娛樂中心／蔡佩伶報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律先前因為父親驟逝，而緊急返回韓國奔喪，昨（8日）她又證實母親因打擊太大病倒，身為獨生女的她需要陪在身邊，不過她承諾粉絲會好好療傷，一番話語讓同樣來台打拼的李珠珢感到心疼，打氣的留言中也透露邊荷律身形消瘦近況。

邊荷律雖然才剛處理完父親喪事，不過因為母親病倒，所以她仍會留在韓國一陣子，對此，她也感謝乖姐跟公司協助調整行程，讓她可以毫無顧慮的療傷，最後，邊荷律喊話粉絲不用太過擔心，表示很快會帶著笑容回歸。

除了隊友留言鼓勵邊荷律之外，與她感情極好的李珠珢也在留言區喊話，坦言見到邊荷律變得消瘦讓她憂心不已，雖然李珠珢知道傷痛也許會持續很久，不過她衷心希望邊荷律能夠走出，暖心提到如果感到疲憊「都可以打電話給我喔」，展現溫暖的一面。

李珠珢洩邊荷律消瘦近況。（圖／翻攝自IG）

