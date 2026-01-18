邊荷律父親驟逝返韓奔喪！返台報平安吐心聲：爸爸現在一定很幸福

邊荷律父親日前過世。（圖／翻攝IG／yuling34）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的韓籍成員邊荷律，近日接連面對家庭巨變，父親不幸驟逝、母親亦傳出病倒，消息曝光後引發粉絲與球迷高度關注與不捨。沉澱多日後，邊荷律於18日透過社群平台發文報平安，並向台灣粉絲表達深刻感謝與懷念父親的心情。

邊荷律於文中回憶，父親在她首次入境台灣的那一天，曾默默現身機場二樓，遠遠望著粉絲迎接她的畫面，不敢靠近、深怕打擾。當日回飯店後，父親在電視新聞中看見女兒的身影，感到無比驕傲與幸福。

她動情表示：「我相信爸爸一定會很幸福。因為你們這樣深深地愛著我，在韓國時他可能無法想像，現在在天空中看著這一切，看著女兒被這麼多人疼愛，他一定會覺得非常幸福。」

邊荷律此次因父喪緊急返韓，經紀人乖姐證實她已於17日返抵台灣，並已開始為即將到來的粉絲見面會與相關活動做準備。儘管心情尚未完全平復，她仍在社群上親自向粉絲致謝：「我愛你們，謝謝你們。」

除了父親離世，邊荷律的母親先前也傳出病倒消息，所幸目前病情已有改善。乖姐昨日在IG限時動態中曝光與邊荷律的私訊內容，只見邊荷律寫道：「媽媽的狀況已經好多了，每天都有按時吃藥，已經不會再嘔吐或是突然昏迷了，讓我終於能稍微放下心來了。」乖姐則溫柔安慰：「很想你，也很擔心你。」邊荷律堅強回應：「我也很想你。多虧了你我才能好好克服。」

