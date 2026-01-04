邊荷律父親驟逝！她緊急返韓「在台行程取消」 悲痛吐心聲

（記者洪承恩／綜合報導）中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律家中3日突傳噩耗，她在社群平台證實父親辭世消息，因悲痛萬分緊急中斷在台灣的工作行程，臨時取消原訂於台中的活動並返韓處理後事。消息曝光後，大批粉絲湧入留言致哀，也希望外界能給她更多時間與空間，陪伴家人度過難關。

邊荷律在貼文中坦言，得知父親離世後，自己仍處於極度慌亂與哀傷的狀態，暫時無法一一回覆大家的關心，對於特地到場支持卻撲空的粉絲，她也誠摯致歉，並感謝大家的體諒。她表示，等心情稍微平復後，一定會親自向粉絲致意，同時也懇請大家為父親祈福，給家人一些哀悼與祝福。

廣告 廣告

圖／邊荷律的父親突然過世，她在台的行程緊急取消。（翻攝邊荷律IG）

圖／邊荷律的父親突然過世，她在台的行程緊急取消。（翻攝邊荷律IG）

據了解，邊荷律原定3日出席台中一日店長活動，前一天就已抵台，卻在搭乘高鐵抵達台中後接獲家中電話，得知噩耗後立刻返程，在團隊協助下緊急飛回韓國。她也透過限時動態透露，已預訂最快航班返韓，盼能趕在第一時間見父親最後一面。所屬啦啦隊「Passion Sister」隨後證實此事，並緊急調整活動安排，由隊友代為出席。

圖／邊荷律的父親突然過世，她在台的行程緊急取消。（翻攝邊荷律IG）

突如其來的變動，也在網路上掀起討論。有少數民眾因活動臨時換人而發文抱怨，甚至質疑公告時間，引發爭議。不過更多網友隨即出聲力挺，認為在面對至親離世的情況下，應給予最大程度的體諒，直言「真正的粉絲會先關心她，而不是責怪」，呼籲酸民停止指責。

邊荷律來台發展以來，憑藉亮眼外型與親切互動累積高人氣，這次突遇家庭變故，也讓不少粉絲感到心疼。網友紛紛留言替她加油打氣，希望她能好好處理後事、照顧好自己，等準備好再回到台灣舞台。

更多引新聞報導

桃園小黃元旦偷跑「春節價」 拒印乘車證明遭疑預謀坑客

無印良品外套爆紅！電梯內5人撞衫 網笑：像保潔墊

