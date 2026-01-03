邊荷律父親驟逝「極度慌亂與悲痛」 取消活動緊急返韓

Passion Sisters韓國成員邊荷律的父親過世，目前她正趕回韓國，希望能見到父親最後一面。資料照，廖瑞祥攝



中信兄弟啦啦隊韓籍女神邊荷律來台發展一年多，憑藉甜美外型及親切性格擄獲大票粉絲，今天（1/3）無預警取消公開活動，並在IG透露父親辭世的噩耗，目前已返回韓國處理後事。

邊荷律今天原定在台中出席一日店長活動，並在昨天抵達台灣，就在搭乘627次高鐵前往台中後，突然接到電話告知家中有意外發生，並在團隊協助下緊急返回韓國。她感謝客戶同意臨時更改開幕內容，也謝謝現場粉絲的諒解。

邊荷律在IG指出，今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，「待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。再次感謝大家的體諒與陪伴。」

邊荷律也在限動中表示，目前人在海外，已經預定了前往韓國最快的航班，預計晚間9時抵達殯儀館，希望大家在心中為他們哀悼。

