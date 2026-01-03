邊荷律爸爸驟逝！她悲痛發聲「內心極度慌亂」 對外懇求1事

娛樂中心／蔡佩伶報導

邊荷律父親辭世。（圖／翻攝自邊荷律IG）

韓籍啦啦隊邊荷律擁有甜美的臉蛋，來台發展至今也受到粉絲喜愛，不過她今（3日）突然在社群中透露父親辭世的消息，坦言心中悲痛萬分，強調等心情平復後，會一一回應大家的關心。

邊荷律發文證實父親過世，坦言聽聞消息後，至今仍處在「極度慌亂與悲痛之中」，對於今日前往參加活動的粉絲們，邊荷律也一一致歉，並希望大家可以體諒她的心情。

由於父親的離世帶給邊荷律無比傷痛，如今的她表示目前仍無法回覆或聯絡大家，透露心情穩定之後，絕對會親自跟大家致意，最後邊荷律希望大家能替父親祈福，「給予我們一些哀悼與祝福」。

