邊荷律爸爸驟逝！忍痛取消台灣工作 社群悲慟發聲

邊荷律發文證實爸爸驟逝，臨時缺席在台灣的工作。（圖／IG@yuling34）

中信兄弟啦啦隊人氣韓援邊荷律，今（3日）突然取消在台灣的工作行程，稍早，她發文證實父親辭世的消息，陷入悲痛的心情之中，令粉絲擔心不已，紛紛哀悼祈福。

據了解，邊荷律原定今日出席台中一日店長活動，昨天也已經抵達台灣，在得知爸爸逝世的消息後，邊荷律緊急飛回韓國處理後事。對此，Passion Sister官方也證實此事，臨時調動人力，活動改由怡琪代班。

邊荷律全文：

今天突聞父親辭世的消息，心情萬分沉痛。對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒。

待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。再次感謝大家的體諒與陪伴。

