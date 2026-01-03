邊荷律爸爸驟逝！ 緊急取消在台行程返韓奔喪

邊荷律取消台灣行程，證實父親辭世並緊急返韓處理後事。（圖／翻攝自邊荷律IG）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律原定今（3日）在台中出席一日店長活動，不過她稍早突然發文透露父親過世的消息，「目前仍在極度慌亂與悲痛之中，無法一一親自聯絡與回覆，敬請見諒」，並緊急取消在台灣的工作行程，飛回韓國處理後事。

邊荷律處在極度慌亂與悲痛的情緒中。（圖／翻攝自邊荷律IG）

邊荷律今日稍早在IG發文表示，今天突然接到父親辭世的噩耗，心情相當沉痛，「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒」。

邊荷律透露，目前她仍處在極度慌亂與悲痛的情緒中，無法一一親自聯絡與回覆訊息，「待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意。也懇請大家為父親祈福，給予我們一些哀悼與祝福。再次感謝大家的體諒與陪伴」。之後邊荷律也透過限時動態說明現況，透露自己現在已經在國外，並訂了最快的航班返韓，預計今晚9點多抵達葬禮現場。

邊荷律透露，預計今晚9點多抵達葬禮現場。（圖／翻攝自邊荷律IG）

邊荷律的經紀人乖姐也在限動中說明，原本邊荷律正搭乘高鐵前往台中參加活動，沒想到下車後得知家中發生意外，目前已緊急安排邊荷律返韓，感謝廠商與粉絲的理解。Passion Sisters官方隨後也證實此事，活動臨時改由怡琪代班出席。

