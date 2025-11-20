邊荷律狂瘦引熱議！遭經紀公司發布「進食指令」 苦笑喊：認真吃，以為我在虐待妳們

（記者張芸瑄／綜合報導）韓籍啦啦隊成員邊荷律來台超過一年，近期才在社群分享瘦身成果，引起不少粉絲關注。面對外界對她體態變化的討論，她的經紀人乖姐今（19）日在IG限動發文澄清，強調並未要求邊荷律節食，反而經常提醒她要多補充食物。

圖／韓籍啦啦隊成員邊荷律來台超過一年，近期才在社群分享瘦身成果，引起不少粉絲關注。（翻攝 邊荷律IG）

乖姐在限動透露，當天一早見到邊荷律與衣宸等團員時，就直接對她們下達「進食要求」。她在貼文中回憶，自己半開玩笑地提醒：「妳們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待妳們，快吃。」語氣中帶著無奈，也在文末感嘆「人生真的好難」。

廣告 廣告

邊荷律此前曾在上月15日於Threads表示，近期瘦了4公斤，體脂肪也下降6公斤，並開心提到許多過去穿不下的衣服如今又能再度穿上，讓她感到非常滿意。談到減重原因時，她坦言每次看到拍攝後的照片與影片，都會對自己產生些許責備，進而影響自信，因此決定透過減肥來調整狀態。

她同時強調，自己的瘦身行動並非受到惡意留言影響，而是希望讓身體維持在更健康、自己更滿意的狀態，並向粉絲喊話：「請大家不要再擔心啦！」

更多引新聞報導

房仲爸偷約女業務一週六次！鹹濕對話「明明有高潮」成鐵證 女嬌嗲喊：運動夠了會瘦

三上悠亞應援場次曝光！夢想家主場迎女神 搶票戰先開打

