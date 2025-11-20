邊荷律瘦出螞蟻腰！遭經紀人下「進食令」 急喊話：給我認真吃東西

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，憑藉甜美外型與熱愛美食的吃貨形象，擄獲不少粉絲的心，而她上個月在社群表示，成功減掉4公斤，粉絲也發現她的身材比以往纖細不少。對此，經紀人乖姐日前在社群透露，自己沒有要求邊荷律節食，反而希望他可以多吃點。

邊荷律遭經紀人下「進食令」。（圖／翻攝自邊荷律IG）

乖姐日前在IG限時動態中表示，自己當天一早看到邊荷律以及另一位啦啦隊成員衣宸時，對她們下達了「進食令」，忍不住說：「妳們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待妳們，快吃」，最後更在文末直呼：「人生真的好難啊。」

廣告 廣告

看到邊荷律和衣宸瘦了許多，經紀人乖姐忍不住發聲。（圖／翻攝自乖姐IG）

其實邊荷律上個月發文透露，自己瘦了4公斤，體脂肪則是減少6公斤，成功達到了自己的目標體重，「雖然忍住想吃的東西、努力運動有點辛苦，但大家都說我變漂亮了，而且以前太小穿不下的衣服現在又能穿了，真的超開心！」隨後她也解釋，自己是透過健康的方式減肥，希望粉絲不要太過擔心，最後也感性向粉絲告白，「自從來到台灣之後，我覺得自己變成了一個更努力的人，真的很有成就感，也都多虧了一直為我加油的你們！」

邊荷律上個月發文提到自己瘦身有成。（圖／翻攝自邊荷律Threads）





更多FTNN新聞網報導

「台南蔡依林」來了！張秀卿暴瘦12公斤美豔模樣曝光 自揭與老公分房睡3個月

陳向熙涉閃兵神隱半年！首發聲剃平頭「73字低調回應」：用更踏實態度做好事情

跨國愛情懸疑片《解碼》首映好評炸裂 大馬女導演盼拍出人性「第二層真實」

