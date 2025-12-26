邊荷律瘦身成功美到發光！化身聖誕公主 白紗戰袍吸6萬人朝聖

邊荷律聖誕節曬美照寵粉。（圖／翻攝自IG @yuling34）

中信兄弟啦啦隊「韓籍甜心」邊荷律，憑藉天然呆萌、愛吃卻毫不做作的個性，在台灣累積大批死忠粉絲，人氣居高不下。近期她積極瘦身、狀態明顯回溫，不少球迷更直呼她已找回過去巔峰美貌。昨（25日）適逢聖誕節，她在社群平台分享一組充滿節慶氛圍的美照，短時間內就吸引超過6萬人按讚，討論度爆表。

邊荷律在IG發文寫下：「我喜歡聖誕節」，大方曬出多張美照與粉絲分享。照片中，她站在華麗的耶誕樹前，整體場景以金色與白色為主調，彷彿童話世界般夢幻，她身穿一襲白色薄紗短洋裝，合身剪裁搭配細肩帶設計，展現精緻鎖骨與纖細肩線，下擺則以澎裙設計打造出輕盈蓬鬆感，襯托出她修長筆直的美腿，整體造型宛如聖誕小公主。

廣告 廣告

邊荷律留著一頭深色長髮，搭配齊瀏海造型，微微捲度自然垂落，增添甜美氣息，也巧妙修飾臉型，妝容走清新系路線，透亮底妝雙頰淡淡腮紅營造好氣色，自然眼妝搭配粉嫩唇色，讓整體看起來既清純又不失女人味，完美呼應耶誕節的浪漫氛圍。

貼文曝光後，立刻湧入大批粉絲留言朝聖，「仙女姊姊」、「漂亮的聖誕公主」、「超美戰袍」、「邊邊聖誕節快樂」、「變好瘦喔～」、「已暈爛」、「比起聖誕節更喜歡邊邊」，讚美聲不斷，隨著狀態越來越好，邊荷律的高人氣也再度攀升，成為球迷心中名副其實的聖誕女神。

更多中時新聞網報導

NBA》金塊24顆三分球平隊史 擊潰爵士

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉

NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉