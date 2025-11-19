邊荷律瘦過頭了？苦到經紀人親自下令：給我認真吃東西

邊荷律努力讓體態重回巔峰，卻讓粉絲憂心沒吃飯瘦太多。（圖／IG@yuling34）

中信兄弟啦啦隊「韓籍甜心」邊荷律，近期瘦身有成，找回以往的巔峰狀態，卻也出現不少粉絲憂心，希望她能多吃一點。似乎是反應太過熱烈，讓經紀人乖姐放寬了對女孩的飲食控管，親自下令，要他們認真吃東西。

不只邊荷律瘦身有成，還有另一位超級新人，神似「三上悠亞」的甜美女孩衣宸，近期也被粉絲們發現，身材變得越來越瘦弱，好像只剩下一架骨頭，狀況讓人好擔心。

經常傾聽網友意見，在社群和大家互動的經紀人乖姐，19日立刻透過IG限時動態幽默回應，當天早上已經對邊荷律和衣宸下令「你們給我認真吃東西，不然粉絲以為我虐待你們，快吃」，隨後不禁感嘆「人生真的好難啊」。

乖姐表示，已經下令叫邊荷律、衣宸認真吃東西。（圖／IG@yuling34、angelia17_00）

有趣的是，除了解決女孩們的疑難雜症，乖姐還是峮峮粉絲專業的共同管理者，看見網友們天天上演求婚的戲碼，讓她忍不住開玩笑呼籲「請停止每天跟峮峮求婚...我是不會同意的！」

先前，隊上的啦啦隊女孩波波，因穿著自家應援服裝去參加Super Junior的簽售，惹來其他粉絲不滿，認為太過高調，引發炎上。乖姐也親自發聲力挺自家女孩，「是因為球團在K歌主題日有邀請他們演出，而且我們就是穿著黃球衣同台表演」。

乖姊強調，波波的這項舉動，除了以自己的球團為榮，也是感謝優秀表演著帶給他們的美好回憶，「看了簽售規定，並沒有違反主辦方規定，再次謝謝大家關注，之後不再做任何回應。」

