邊荷律瘦過頭了？PS乖姐不忍下達「進食令」 崩潰喊話：以為被虐待

娛樂中心／綜合報導

邊荷律先前才透露達到理想體重。（圖／翻攝自邊荷律IG）

邊荷律是中信兄弟「Passion Sisters」韓籍啦啦隊成員，擁有甜美臉蛋的她來台發展至今，吸引無數粉絲喜愛，日前，邊荷律才曬出纖細腰身跟大家分享達到目標體重的好消息，不料，近日啦啦隊經紀人乖姐卻突然下「進食令」，真實原因曝光了。

邊荷律先前才露出小蠻腰，宣布達到理想體重，但昨（19日）經紀人乖姐卻喊話邊荷律以及其隊友衣宸認真吃東西，半開玩笑提到「不然粉絲以為我虐待你們」，還崩潰表示人生真的很難，似乎對於啦啦隊女孩們消瘦的身材感到苦惱。

事實上，邊荷律在台期間吃遍各種美食，不過她之前無奈坦言因為衣服變緊，所以必須認真實施飲食控制，直到上個月，邊荷律透露自己成功減重4公斤，高喊過去穿不下的衣服，「現在都能穿了」，後續，邊荷律也解釋並不是因為受到惡意留言才想要減肥，而是來到充滿美食跟大家愛意的台灣後，「我其實胖了不少」，所以為了能夠更好地照顧自己，才決定瘦身，呼籲大家不要擔心。

經紀人乖姐喊話邊荷律要好好吃東西。（圖／翻攝自乖姐IG）

