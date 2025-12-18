邊荷律突對韓粉脫口中文！自打嘴巴 超可愛反應曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中信兄弟韓籍啦啦隊成員邊荷律以甜美可愛的吃貨形象，深獲台灣球迷喜愛，而在台發展期間她也努力學習中文與粉絲溝通。不過日前她回到韓國工作，在與韓國粉絲聊天途中卻在無意中脫口中文，讓她當場自打嘴巴，而在一旁的台灣粉絲全程目睹笑翻。

中信兄弟韓籍啦啦隊成員邊荷律甜美可愛的吃貨形象，深獲台灣球迷喜愛。（圖／翻攝自邊荷律IG）

影片中，邊荷律在與韓國的粉絲大招呼，這時一名粉絲詢問她等等表演的位置，「對了，表演是看哪一邊？」但邊荷律卻突然以中文回答：「不知道！」下秒她也意識到自己語言錯亂，懊惱地自打嘴巴，接著用韓文回應，但一旁的台灣粉絲見狀早已笑翻，邊荷律還害羞地向他們揮手。對此，她自己也在貼文解釋，「最近因為比較常講中文，今天不小心對韓國粉絲脫口而出中文了。」

廣告 廣告

其實邊荷律2018年加入啦啦隊，2022年至2023年曾為韓職起亞虎隊應援，為李多慧的學妹。而她自從跟隨李多慧的腳步來台發展後，人氣水漲船高。先前她出席活動時，更吸引大量粉絲前來朝聖，其中一名小妹妹更因為看到邊荷律本人感動到當場落淚，讓邊荷律有些不知所措，但也努力安撫、關心對方，畫面相當溫馨。





更多FTNN新聞網報導

邊荷律瘦出螞蟻腰！遭經紀人下「進食令」 急喊話：給我認真吃東西

陳晨威求婚成功！啦啦隊女神啾啾點頭嫁了 超甜誓詞曝光

《中文怪物》最暖隊長！狄伯仁中文流利又大方助隊友 竟是台南企業老闆 網友讚翻「比台灣人還台」

