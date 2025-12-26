邊荷律聖誕戰袍太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」萬人搶看

娛樂中心／張予柔報導



中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍女神邊荷律，擁有超甜美貌與魔鬼身材，憑藉「球場靈活吐舌」影片狂吸3億流量，獲得大批粉絲支持與關注，個性親民的她，深受粉絲喜愛。近日她在社群平台分享一組充滿聖誕氛圍的美照，畫面中站在高聳聖誕樹前俏皮彎腰留影，立刻吸引粉絲目光，短時間內逾6萬人按讚。









邊荷律「白蕾絲戰袍」太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」上帝視角曝光…萬人搶看

邊荷律在社群一連曬出多張美照，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG@yuling34）

廣告 廣告

邊荷律昨（25）日在IG上曬出生活照與粉絲分享。從照片中可見，她一頭深色微捲的長髮垂肩，身上穿著白色蕾絲小禮服，上半身剪裁勾勒出性感身材，下半身則是蓬鬆的紗裙，展現出高雅卻不失活潑的氣質。她雙手輕拎裙邊，微微前傾，深邃曲線自然流露，搭配修長雙腿與略帶無辜的表情，在聖誕樹燈光映襯下更顯甜美與性感。

邊荷律「白蕾絲戰袍」太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」上帝視角曝光…萬人搶看

邊荷律曬出在聖誕樹前面，身穿白色蕾絲小禮服燦笑擺拍的照片。（圖／翻攝自IG@yuling34）

邊荷律在貼文中寫道「我喜歡聖誕節」，配上她望向鏡頭，賣萌的照片。粉絲紛紛留言「好漂亮的公主」、「白雪公主荷律」、「比起聖誕節，更喜歡妳」、「漂亮的聖誕公主」，連林襄也現身留言區，寫下「公主」配上一個皇冠表情符號。

邊荷律「白蕾絲戰袍」太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」上帝視角曝光…萬人搶看

邊荷律擁有超甜美貌與魔鬼身材，憑藉「球場靈活吐舌」影片狂吸3億流量。（圖／翻攝自IG@yuling34）

除了外型備受關注，不少眼尖粉絲也注意到邊荷律似乎瘦了一圈，整體線條更加俐落。事實上，她日前曾透露，自己已成功減重4公斤，體脂肪也下降6公斤。對於一向以「吃貨」自稱的她來說，並不容易。





邊荷律「白蕾絲戰袍」太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」上帝視角曝光…萬人搶看

邊荷律擁有超甜美貌與魔鬼身材，憑藉「球場靈活吐舌」影片狂吸3億流量。（圖／翻攝自IG@yuling34）









原文出處：邊荷律「白蕾絲戰袍」太犯規！一彎腰「麻糬險掉出」上帝視角曝光…萬人搶看

更多民視新聞報導

王ADEN宜蘭跨年演出也被砍！官方揭3考量丟2演出

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家1句話怒轟

中國職棒CPB名單驚見「六四」下場曝！另有樂天女孩落選

