邊荷律蕾絲禮服跳「撒嬌舞」辣翻 彎腰視角電暈5萬粉絲

中信兄弟啦啦x8隊韓籍成員邊荷律，憑藉呆萌性格在台人氣始終居高不下。近期積極投入瘦身計畫的她，整體狀態明顯重回巔峰，日前她在社群平台分享一段挑戰熱門舞曲〈OVERDRIVE〉的短影音，展現纖細腰身與性感魅力，讓網友暴動狂刷愛心。

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律日前在社群平台分享一段挑戰熱門舞曲〈OVERDRIVE〉的短影音，展現纖細腰身與性感魅力。（圖／翻攝自IG@yuling34）

影片中，邊荷律身穿一套華麗的潔白蕾絲馬甲平口禮服，精緻的刺繡在燈光下顯得仙氣十足。隨著音樂節奏，邊荷律在鏡頭前時而展現招牌的「委屈嘟嘴」賣萌，時而露出靦腆微笑，舉手投足間流露出既可愛又性感的反差氛圍。

這段短短10秒的影片亮點不斷，邊荷律對著鏡頭雙手交叉抱胸、隨音樂節奏輕晃身姿，更在微彎腰的視角下，大方展現傲人的事業線，超頂狀態電暈大批粉絲。不少球迷驚艷留言：「好可愛……」、「辣邊邊出現了」、「看了兩小時看不完」。

影片曝光後瞬間吸引超過5萬人按讚，留言區被粉絲狂刷洗版，紛紛朝聖告白。邊荷律透過熱舞影片向粉絲展現減重後的自信美，不僅獲得一致好評，也讓人更加期待她未來在球場與舞台上的更多驚喜演出。

