邊荷律要回台灣了！經紀人曬私下對話惹心疼：很想妳

邊荷律將在明天(16日）回到台灣，準備接下來的見面會。（圖／IG@yuling34）

中信兄弟韓國啦啦隊邊荷律，日前遭遇家人重大變故，緊急放下台灣手邊工作，回到韓國親送爸爸最後一程，令粉絲十分憂心。今（16日）經紀人乖姐曬出對話，證實邊荷律會在明天回到台灣，準備即將舉辦的見面會。

中信啦啦隊Passion Sister經紀人乖姐，透過IG限時動態曬出和邊荷律的對話，證實邊荷律將在明天回到台灣，同時也再三呼籲粉絲不要去機場接機，「明天不要衝去機場，倉鼠寶寶回來了！」

可以從訊息見到邊荷律的媽媽狀況已經好轉，每天都有摻藥，不會再出現嘔吐昏倒的症狀，讓作為獨生女的邊荷律稍微能夠放心，也謝謝大家的關信。乖姐則心疼回應：「很想妳，也很擔心妳！」邊荷律也說，「我也很想妳，多虧了妳，我才能好好克服」。

經紀人乖姐曬出和邊荷律的對話。（圖／IG@alyssalu1027）

據了解，隸屬Passion Sister的4位韓援邊荷律、李丹妃、金渡娥、朴善珠將在18日出席粉絲感恩見面會，限定350位名額已全數賣光。邊荷律確定如期出席，也讓球迷粉絲們感到欣慰。對此，乖姐不忘強調，現場女孩是不收任何食物的，希望大家配合。

