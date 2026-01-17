邊荷律要回台灣了！與經紀人私下對話洩母病況 懇求粉絲1件事

娛樂中心／蔡佩伶報導

邊荷律心情平復不少。（圖／翻攝自IG）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律先前因為父親驟逝，而緊急返回韓國奔喪，後來又因母親打擊太大病倒，所以暫時留在韓國照顧家人，不過昨（16日）從經紀人乖姐曝光的對話內容，證實邊荷律即將回到台灣。

邊荷律將在今（17日）回到台灣，按照原定計畫出席18日的粉絲見面會活動，邊荷律也向乖姐提到母親的病況，透露媽媽都有按時吃藥，復原狀況還不錯，嘔吐跟突然昏倒的症狀都有減緩，這點讓邊荷律放心不少，面對乖姐的關心，邊荷律感激在心，認為有乖姐的幫忙，「我才能好好克服」。

經紀人乖姐宣布邊荷律即將返台的消息之餘，還不忘叮囑粉絲不要衝去機場接機，事實上，邊荷律曾發文坦言沒能見到父親最後一面，就送爸爸離開讓她感到痛苦，不過暖心的邊荷律不希望粉絲太過擔心，喊話會盡快帶著笑容回來。

邊荷律將在今日抵台。（圖／翻攝自IG）

