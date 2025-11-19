邊荷律認「來台灣後身材變了」！兩人大啖士東美食 李丹妃吃到這一味大驚：絕對不能在韓國賣

Yahoo運動全新實境節目《踏市場-Yahoo PD帶我去吃胖胖！》第一季邀請啦啦隊女孩們到傳統市場探險，在觀眾熱烈敲碗下，第4集請到邊荷律(변하율)、李丹妃(이단비)帶大家一起去吃胖胖。她們首度造訪士東市場，對於市場裡面的攤位和美食充滿好奇。

邊荷律逛起市場興奮不已。

邊荷律和李丹妃第一站直奔客家莊，邊荷律點了水晶餃和鹹湯圓，因為第一次嘗試，她坦言心情緊張，一邊和李丹妃聊著客家美食的特色，一邊吃起湯圓。而湯圓Q彈的口感，讓她們想到韓國的年糕湯，邊荷律讚嘆，本來以為只是來逛市場，沒想到還能吃到如此美味，實在太幸福。



邊荷律分享，她在韓國也會逛傳統市場，採買新鮮食材。她看著士東市場內琳瑯滿目的商品，開心直呼：「這邊有好多東西，好吃的也真的好多，今天真的好棒。」李丹妃則對士東市場內有空調、環境乾淨讚不絕口，直說比起市場更像超市。



受不了新鮮水果的誘惑，邊荷律和李丹妃在水果攤前停下腳步，一起試吃小番茄。在邊荷律的撒嬌攻勢下，身為姐姐的李丹妃為她購入一盒小番茄，2人拿著零錢走向夾娃娃機。在跟夾娃娃機和彈珠檯一番苦戰後，邊荷律和李丹妃空手而歸，不過兩人很快就被美食轉移注意力，將遊戲失敗拋諸腦後。

邊荷律和李丹妃一起吃雞肉煨麵跟雞絲飯。

她們轉身光顧雞湯專門店，愛吃麵的邊荷律點了沒吃過的雞湯煨麵，李丹妃則是點了雞絲飯。在吃到煨麵的瞬間，邊荷律驚呼：「感覺是吃過很多次的味道，是什麼味道呢？好好吃。」沒想到雞絲飯更令她們驚豔，邊荷律還當場鼓掌，讚嘆：「如果韓國有賣這個就好了。」

邊荷律感嘆來台灣之後變胖。

有趣的是，李丹妃馬上反對，原因是「會變胖」，邊荷律坦言：「但是我已經變胖了。」因為常常吃滷肉飯，現在又多了雞絲飯，減肥之路遙遙無期。



吃飽後她們用美酒為市場之旅畫下完美句點，第一次逛早市的邊荷律幸福感爆棚，點名雞絲飯令她回味無窮，會想再來吃一次。李丹妃同樣也盛讚雞絲飯太好吃，透過大合照感謝工作人員帶她們一起吃胖胖。