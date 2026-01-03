邊荷律證實父親驟逝！她「求1事」吐心聲：仍極度慌亂

娛樂中心／饒婉馨報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」韓籍女神邊荷律，憑藉超甜美貌與魔鬼身材在台闖出高知名度，親民個性深受粉絲喜愛。不料，2日晚間竟傳出父親驟逝的噩耗，人在國外工作的邊荷律，在接到消息的第一時間內心極度慌亂，悲痛之餘仍強忍情緒趕緊安排返鄉行程。她隨後於社群平台發聲，坦言自己正心急如焚地趕回韓國，並在悲慟中對外發出懇求。





邊荷律得知父親驟逝的噩耗，急忙取消活動、趕回韓國，並發文向粉絲致謝並道歉。（圖／翻攝自IG ＠yuling34）

邊荷律昨晚在IG發出一則貼文，她在聲明中表示，今日突如其來的噩耗讓她心情萬分沉痛，還特別向今日特地前往活動現場、為了見她一面的廣大粉絲表達深切歉意，並感激大家在第一時間給予的體諒與包容。面對至親離世，她坦言自己目前仍處於極度的慌亂與悲痛之中，短期內無法一一親自回覆各界的關心與聯絡，敬請外界見諒。她進一步說明，「待心情稍微平復後，我一定會再親自向大家致意」；同時，她也懇請所有愛護她的粉絲，能為其父親祈福，給予家屬空間進行哀悼，「再次感謝大家的體諒與陪伴」。





她目前還在已返回台灣，準備搭乘最快前往韓國的飛機，並表示如果可以，希望粉絲可以前去弔唁。（圖／翻攝自IG ＠yuling34）

邊荷律過沒多久又發出一張黑底白字的限時動態，字裡行間流露出喪父之痛與焦慮，她寫下「我目前在國外，已經訂了最早的航班返回韓國。我計劃今晚9點以後到達殯儀館。雖然從這麼遠的地方趕來可能不太方便，但如果您方便的話，我非常希望您能來弔唁」。對此，「Passion Sisters」經紀人透露，邊荷律是在搭乘高鐵南下台中時接獲噩耗，因身心狀況難以負荷，已在第一時間協助其返回韓國處理後事。球團也感謝活動廠商的體諒，同意臨時變更活動內容，目前首要任務是陪伴邊荷律度過難關，並祝福其家屬平安。





