邊荷律證實爸爸驟逝 急取消行程回韓奔喪

【緯來新聞網】中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員邊荷律原定今日於台中參與一日店長活動，卻臨時取消公開行程，經其本人稍早證實，父親已於近日辭世，她已緊急返回韓國處理相關事宜。

邊荷律證實父親驟逝。（圖／邊荷律IG）

據了解，邊荷律於1月2日抵達台灣，準備參與隊伍安排的商業活動，但在當日接獲父親離世消息後，隨即終止原定行程。中信兄弟啦啦隊官方回應指出，該活動已由隊員怡琪代為出席，隊伍並已臨時調整人力安排。

廣告 廣告

邊荷律證實父親驟逝。（圖／邊荷律IG）

邊荷律透過社群平台向粉絲表示，突如其來的噩耗使她情緒低落，並對於無法如期與到場支持者見面深感歉意。她同時感謝各界的諒解與支持，並請求外界給予家人哀悼空間。



邊荷律強調，未來待情緒穩定後，將親自向支持者致意。此突發事件引起粉絲關注，多數人紛紛留言表達慰問與祝福。

更多緯來新聞網報導

張惠妹曝跨年發布重大喜訊原因！憂90歲母忘了家人名「害怕失去」

陳庭妮強勢收編遭怨「像媽媽」 蔡凡熙口嫌體正直淪陷