邊荷律辣翻了！「上帝視角」洩深溝...纖細腰身藏不住 再曝1喜訊

娛樂中心／綜合報導

邊荷律釋出美照。（圖／翻攝自邊荷律IG）

韓籍啦啦隊邊荷律是中信兄弟「Passion Sisters」的人氣成員，憑藉可愛外貌以及活潑性格，來台一年多圈粉無數。今（21日）邊荷律釋出美照道謝網友在直播中力挺，其中「上帝視角」的拍攝畫面，辣露驚人好身材。

邊荷律今（21日）身穿一套紅色的洋裝露面，開心宣布昨日直播她順利擠進排名第三，這一切都要歸功於粉絲的力挺，邊荷律也告白粉絲喊話「超愛你們」，表示胖胖Team（粉絲名）在她心中第一名的位置永遠不會動搖，「我們一直一起走下去吧」。

值得注意的是，邊荷律曝光的照片視角替粉絲謀了滿滿福利，由上往下拍攝的角度，不只讓邊荷律纖細腰身被看光，白皙深邃的事業線更是一覽無遺，散發出性感的女人味，短短4小時，已經吸引2萬名網友朝聖，「可愛的荷律」、「一點都不胖，很美」。

邊荷律興奮告白粉絲。（圖／翻攝自邊荷律IG）

