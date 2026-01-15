一邊通膨降不下、一邊戰火升溫！黃金多頭目標上看此數字

[Newtalk新聞] 市場關注美國CPI公布後，美國總統川普表示通膨降低，再次呼籲Fed主席鮑爾大幅降息，另外傳出伊朗警告，如果美國發動襲擊，將打擊美國在周邊國家的軍事基地，並表示華盛頓與德黑蘭間的直接溝通已經停止，避險買盤進駐金市，帶動金價上漲至約 4,639 美元後小幅拉回整理。截至今天(15日)下午1點前，黃金交易來到4,590黃金(盎司／美元)。

台銀表示，美國公布 11 月 PPI 年增率 3.0%，高於市場預期之2.7%，顯示通膨壓力仍存；同時11月先期零售銷售月增0.6%，優於市場預期之 0.5%，數據表現偏向強化經濟韌性，市場對後續利率路徑轉趨謹慎，金價上行動能一度受限，但市場對美國政府對聯準會主席採取司法動作引發高度關注，並出現多國央行聲援與國內反彈聲浪，使金價於震盪中再度將高位記錄推升至 4,642.72 美元。

台銀表示，但隨著稍晚美國成屋銷售優於預期，川普指出，儘管沒有排除軍事行動的可能，但伊朗的殺戮已經停止，緊張情勢有所降溫使金價壓回，最後報價 4,620.48 美元，較前(13日)最後報價 4,587.39 美元，上漲 33.09 美元，漲幅 0.72%。

摩根史坦利(Morgan Stanley)報告中指出，預期降息、持續的地緣政治 風險、央行的大力購買以及投資者對實物資產的需求等因素共同作用，對貴金屬的展望依然堅定看多，預計到2026年第四季金價將達到4,800 美元，並認為黃金的角色已不只是簡單的利率對沖，更成為一種財政風險對沖的工具。

法國興業銀行(Société Générale)分析師表示，金價在上一次下跌中於4,270美元附近止穩後出現反彈，目前突破12月的高點，成功守住持續數個月的上升趨勢線，顯示上漲動能正在復甦，下一個目標價位為4,645美元，突破將挑戰4,685／4,720美元，若出現下跌4400美元則為短線的重要支撐。

