「邊開車邊充電」在法國成真！ 國道下鋪電動車充電器

全球第一條可以無線充電的高速公路，在法國國道正式上路。柏油路底下鋪設充電裝備，可以讓電動車邊開車邊充電，未來如果全面普及，將可望讓電動車的電池 設計的更小、更輕便。

法國近日正式啟用全球首段可「邊開邊充」的電氣化高速公路。（圖／翻攝自Electreon官網）

全球首條可無線充電高速公路在法國正式啟用，這項創新科技將徹底改變電動車的使用方式。這條特殊道路的柏油路面下方鋪設了充電感應裝置，讓電動車能夠在行駛過程中同時進行充電，平均輸出功率達200千瓦，且支援不同車型同時使用。法國計劃到2035年前鋪設9000公里充電公路，這項技術若普及，將使電動車電池設計更輕巧，減少碳足跡，並為歐盟2050年實現運輸碳中和目標做出貢獻。

這項劃時代的技術已在法國A10國道正式啟用，成為全球第一條「無線充電」高速公路。這種創新設計讓駕駛無需停車，便能在行駛過程中為車輛充電，大幅節省充電時間。法國電動交通專案總監Pierre Deleg表示，車輛在高速公路上行駛時可充入數百千瓦的電量，實際效果超出了專案的最初預期。

這項技術若能廣泛應用，將為電動車產業帶來革命性改變。未來電動車製造商可以設計更輕、更小的電池，不僅降低車輛重量，還能減少生產過程中的碳足跡。這與歐盟的環保目標高度契合，因為從2035年起，所有進入歐盟市場的新車輛都不能排放任何二氧化碳，以確保到2050年歐盟運輸部門能實現碳中和。

值得注意的是，瑞典在5年前曾嘗試過類似技術，但因成本過高而被迫取消計畫。法國高速公路總長度達11000公里，若要全面鋪設可充電公路，預估至少需要花費1.3兆台幣。儘管投資金額龐大，各國仍積極研究跟進此項技術，希望「邊開車邊充電」的便利體驗能夠成為未來的日常生活。

