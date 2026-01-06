「一邊一國」立可帶成辦公文具新寵？ 郭音蘭譏林宜瑾：台獨意志一塗就消失 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對民進黨立委林宜瑾提案中出現「一邊一國」字眼後又火速塗掉的爭議，前台北市政府副發言人郭音蘭今（6）日嘲諷，2026 年辦公文具新寵就是林宜瑾同款的「一邊一國」立可帶；她質疑，那行被塗掉的字跡背後，隱藏的是民進黨內部溝通斷層與台獨意志的虛偽，更點名自許為「台灣國立委」的王義川應接下接力棒，不要只會演戲。

郭音蘭指出，林宜瑾身為總統賴清德的嫡系立委，此次提案又縮手的過程，具體說明了民進黨內部目前面臨的3大困境：第一、府院黨溝通徹底斷層：林宜瑾顯然是「衝過頭」，以為風向已定，沒想到上頭根本還沒打算開戰。郭說，這讓連署名單上的其他立委瞬間陷入尷尬，集體噤聲，這種「找不到老闆」的決策亂象，顯示綠營內部毫無默契可言。

郭音蘭認為，第二、試水溫慘被燙傷：這原本是民進黨慣用的「試水溫」伎倆，想把球丟出來看外界反應，未料國民黨這次不當煞車皮，反而大力支持任由火燒起來，眼看火勢延燒、水溫太燙，林宜瑾才趕緊縮手。

郭音蘭說，第三、台獨立場的集體崩壞：「到底是賴清德縮了，還是林宜瑾演砸了？」直言那行消失的字跡血淋淋地證明，民進黨的台獨立場從上到下都只是「喊爽的」，面對真正的政治責任與壓力，所謂的中心思想只是一層薄薄的立可帶，一塗就消失。

郭音蘭最後更點名，既然林宜瑾不敢衝，那自許為「台灣國立委」的王義川是否該接下這根接力棒？「這場大戲，王義川先生該你上場表演了」。

