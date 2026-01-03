即時中心／林耿郁報導

近期台海緊張局勢持續升溫；有鑑於此，民進黨立委林宜瑾主張「台灣中國一邊一國」，昨（2）日再度提案修改《兩岸人民關係條例》，盼正名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除「國家統一前」字眼，以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使法條進一步符合於「基本事實」。

必也正名乎？針對近期兩岸關係緊張、以及在野黨在立法院的攔阻，綠委林宜瑾表示，自己在立法院內來回奔走，親自邀請委員同僚們，連署她對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（「兩岸人民關係條例」）的修法提案。

廣告 廣告

台灣與中國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，「這些都是國際級的基本常識」；林宜瑾痛批，我國部份法律「昧於事實」，至今「一廂情願」的幻想兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。

因此，林宜瑾除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於「基本事實」。

至於有人擔憂，藍白是否又將再度在程序委員會阻擋？「就算被擋又如何！」林宜瑾認為，「藍白紅」可以持續阻擋台灣人的國安法案，但是阻擋不了台灣人持續發聲。

何況，這並不是台灣人第一次抵抗境外敵對勢力、及其在地協力者；林宜瑾疾呼，我們要跟一代又一代勇敢的前輩們一樣，用灼灼炙烈的反抗意志，照破侵略者的虛偽假面！

綠提修法非首次 2020年有前例

2020年5月8日，民進黨立委蔡易餘也曾提出同樣提案，主張將「國家統一前」改為「因應國家發展」，以及修正第26條之1、第63條中的「國家統一」等字眼。

不過在遭到朝野反對後，同年5月15日，蔡易餘宣布考量「台灣前途」與「局勢穩定」，自行撤案。





原文出處：快新聞／一邊一國！綠委林宜瑾再提案 修《兩岸人民關係條例》、刪「統一」字眼

更多民視新聞報導

又對媒體伸黑手？藍白修法恐讓「公視停擺」 林宜瑾痛斥「超無恥」

耶誕節將至！林俊憲連年台南送歡樂 紙風車劇團再度感動大小朋友

《青年基本法》立院三讀「18歲可投票」 林宜瑾批藍白強修「百億基金」入法

