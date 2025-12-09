王原昌

傍晚，我站在餘暉與昏暗的交界

光在肩頭輕輕分岔

一邊是熔金，一邊是墨色

像命運在低語，問我選哪一程

影子蜷在腳邊，低聲發問：

“是追光而去，還是歸入夜的深沉？

想被看見，還是安靜地活？”

我未答，風已吹冷了黃昏

城中，霓虹正一寸寸戳破夜幕

像無數支箭，射向寂靜的靶心

喧囂在街角湧成浪潮

可那光的海洋，從不為誰留一盞燈

而另一側，池塘浮著月的清輝

一尾魚輕輕擺尾，劃開漣漪

它不問方向，也不爭亮光

只把整片寂靜，含進自己的呼吸

忽然發現，邊緣不是遺忘的角落

而是一道清醒的界限

我站在這裏，只為守著

內心那簇未熄的火焰