賴清德嫡系立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，刪除原條文「國家統一前」及以「地區」相稱的用語。背後動機不言可喻，但草案一旦三讀，新條文將使條例在法理上陷入自我否定的狀態，而且更可能引起大陸的反制行動。

果然5日立法院傳出林宜瑾「撤案」的消息，林宜瑾卻嘴硬表示，沒有成案何來撤案；因為仍有立委要連署，既要修就要完整修，尚需時間。但顯然，就是林宜瑾不敢再繼續推動了，箇中內情耐人尋味。

《兩岸條例》的法源依據是建立在《中華民國憲法》及《憲法增修條文》之上。它以「地區」而非「國家」處理兩岸關係，關鍵目的在於應對憲法揭示的兩岸同屬一中、分治而尚未統一的特殊狀態。

賴系立委推動修法，甚至連名稱都要改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，要以此明定兩岸為國與國關係。先別說大陸會如何強烈的反制，此舉至少有三個硬傷。

一、繞過憲法，企圖以修正一般法律完成兩國表述，以求對內宣稱推進法理台獨，對外又能高舉憲法辯稱未改變現狀，自以為兼得實則破綻百出。

二、若真認定兩岸屬國與國關係，對他國往來就理應回歸一般涉外法制與國際法處理，若硬要另立一部「人民關係條例」，等同又是承認兩岸不是一般國際關係。

三、一旦修法將兩岸定義為國與國，該條例便在立法邏輯上自我否定，成為違反自身前提的怪法。

修法修到把法廢了還沾沾自喜，拿邏輯不通的修法包裝成法理台獨的依據，這種二百五的務實台獨戰術，不是壞，而是笨。不撤案，行嗎？