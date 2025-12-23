「邏輯不通的5名大法官」！沈政男打臉釋憲理由：賴清德誤判這事釀憲政僵局

憲法法庭5位大法官宣告新版《憲法訴訟法（憲訴法）》違憲，於19日失效，遭各界質疑開會人數未達門檻，有違法疑慮；精神科醫師沈政男直言，根本不會有民進黨拋出的「構成循環論證」一說，打臉5名大法官所提出之3大釋憲理由的同時強調，總統賴清德誤判自己的支持度、拒絕跟藍白協商提名大法官人選，才導致眼下的憲政僵局。

沈政男透過臉書直言，判決違憲以前，已經公布施行的法律都必須遵守應該是常識，既然憲法法庭未裁定暫時處分，新門檻當然必須適用，即便用了以後發現違憲，也不該回溯到連判決違憲那一次也是違憲使用。

「既然沒有暫時處分，新法就生效，於是接下來的評議就應該依據新門檻來進行，但因為現有大法官沒有這麼做，才會陷入自以為的循環論證的困境裡」，沈政男回顧，民進黨團總召柯建銘在總統賴清德公布新門檻法條的第2天，就申請了暫時處分，讓新舊法交接有了空窗期，當時為什麼沒有做出暫時處分？沈政男推測，應該就是有3位大法官與其他5位的意見喬不攏。

憲法法庭判決記者會於19日舉辦，圖為蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三位大法官共同提出的不同意該判決的公開法律意見書（左）以及憲法法庭判決記者會五位大法官的新聞稿版本（右）。（資料照，劉偉宏攝）

至於《憲法法庭114年憲判字第1號判決》的判決理由主張「憲法只規定大法官釋憲，沒規定多少名大法官才能釋憲」，沈政男表示，早在大法官會議的時代，就規定必須3分之2以上大法官出席才能開會，是行之有年的憲法慣例。其次，大法官認為「立法院透過憲訴法來限制大法官能不能評議，違法權力分立原則」，沈政男指出，大法官並非一般的司法人員要解釋憲法，必須由民意授權，這也是為什麼大法官須經立法院同意任命。

而有關「所謂評議須三分之二以上大法官出席，除了有正當理由迴避者須從總額扣除以外，不出席者也必須扣除」，沈政男直言，憲法本身就是民意的法條化。能不能從大法官總額裡扣除，必須依法迴避，而那3名未出席的大法官就只是「自行迴避」，根本不能扣除；沈政男強調，釋憲是重責大任，並非3、5名大法官可以承擔，才會有15名的人數規定，以及必須3分之2以上出席。

「把推論延伸一下，就可以發現，邏輯根本不通」，沈政男也表示，這次的憲政僵局，關鍵在賴清德誤判情勢，沒有意識到自己「沒那麼多選票」可以獨大大法官提名與同意大權，不然只要跟藍白協商，把一些大法官名額讓藍白來建議人選，問題幾乎可以迎刃而解。

最後沈政男更直言，民進黨政府的問題在於，執政的這10年來，先有前總統蔡英文「擅長不溝通」，後有現任總統賴清德「溝通以後跟人家打起來」，才導致朝野對立問題難解。

