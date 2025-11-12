邑錡攜手美軍規星光技術 進軍杜拜航太軍工展

【記者柯安聰台北報導】Brinno邑錡公司（7402）12日正式宣布將首次跨海參展「Dubai Airshow 2025 杜拜航太軍工展」（展期11月17日至11月21日）。邑錡本次展出全系列 MIT 數位星光夜視相機，並公開與美國Sionyx星光級低照度全彩感光元件技術合作的最新成果，此舉不僅宣示Brinno積極佈局全球國防與軍工市場的決心，更望以高階數位影像解決方案，為台灣國防供應鏈與國際軍工產業注入新量能。



本次Brinno展出的核心產品線有：

Night Falcon輕量化FPV夜視相機：搭載數位星光夜視感光元件，具備極致輕量設計與第一人稱視角(FPV)應用，適用於戰術無人機(Tactical UAV)及輕型地面載具。可提供即時、高解析度、全彩夜視情資，是數位化單兵系統的關鍵組件。

Tawny Owl無人機三光相機與防震雲台：整合 可見光、熱顯像與雷射測距(LVS)三種光譜感應器，搭配軍規級高階防震雲台，並整合AI邊緣運算(Edge Computing) 能力。此為專為全天候偵察與巡邏任務設計的無人機載荷，提供強大的目標識別與追蹤能力。



Cobra熱影像融合相機：採用數位星光夜視與熱影像雙感測器融合技術(Fusion Technology)，透過智慧人體與物件輪廓強化演算法，能在完全黑暗或複雜環境下，提供比傳統夜視更清晰、更具戰術價值的影像，有效提升夜間目標接戰(Target Engagement)能力。



HawkEye數位星光夜視鏡：專為特種部隊與夜間偵察設計，能在極低光(<0.001 lux)環境下提供清晰的數位全彩影像，徹底解決傳統光放管夜視鏡壽命短、高耗能、無法輸出數位訊號的痛點，象徵夜視裝備的數位化革新。







圖: Brinno Night Falcon輕量化FPV夜視相機



這幾款數位夜視產品的問世，是邑錡與美國國防新創Sionyx在星光級低照度全彩感光元件領域深度合作的戰略成果。邑錡憑藉其在影像訊號處理(ISP)、光學設計與軟硬體整合方面的核心技術優勢，成功將這項關鍵數位感光技術應用於軍事標準裝備。



邑錡董事長陳世哲表示，邑錡已獲得美方此關鍵技術的使用授權，這不僅滿足國內軍警單位對傳統光放管產品的缺口替代，更彰顯了 '台灣智造' (Made in Taiwan)專業創新能力符合國際國防標準。



他強調，立足於台灣的國防自主化政策，邑錡將滿足國內需求與拓展國際市場視為並行策略。過去10年，Brinno縮時攝影相機已成功行銷全球60餘國，本次杜拜參展，便是將Brinno在數位星光夜視領域的技術成果，直接展示給中東及全球國防產業的買家。



陳世哲指出，中東地區是全球國防開支增長最快的市場之一，對高性能、高機動性的ISR (情報、監視、偵察)裝備需求迫切。Brinno的軍工產品線，特別是無人機相機和數位單兵裝備，完美契合該區域對國土安全、邊境監控及反恐任務的升級需求。我們期望藉杜拜航太軍工展，與中東、亞洲及歐洲的潛在客戶及系統整合商建立合作關係，加速Brinno產品進入國際國防採購清單(Procurement List)，同時為全球盟友提升數位戰力做出貢獻。（自立電子報2025/11/12）