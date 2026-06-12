邑錡通過配息0.5元 聚焦視覺智慧平台

【記者柯安聰台北報導】邑錡公司（7402）12日舉辦2026年股東常會，由董事長陳世哲主持，會中通過2025年度營業報告書、財務報表與各項討論議案，並決議通過2025年資本公積轉配息及現金股利分配案，每股配發0.5元現金股利。



董事長陳世哲表示，今年邑錡將以「Built for Vision」作為年度發展主軸，圍繞Capture、Analyze、Act三大核心概念，推動影像價值從長期紀錄延伸至AI分析、雲端管理與現場決策，逐步建構Visual Intelligence產品生態系。



在Brinno Time Lapse方面，BCC5000 4K雲端縮時攝影機將搭配太陽能4G基地台與MCS雲端管理平台，協助客戶於無固定網路環境下遠端管理多台施工現場相機，降低維護與巡檢成本。公司也將推進專為工程影像打造的雲端SaaS與Content Platform，協助企業將大量工程影像轉化為可管理、可搜尋、可分享的數位資產，帶動硬體銷售與經常性服務收入雙軌成長。



在Brinno AI方面，公司將持續發展低功耗邊緣AI影像裝置。Onsite AI Camera可將AI模型部署於相機端本地執行，無需持續依賴雲端即可進行即時辨識與事件回應。未來將以工地安全、野生動物警示、農業辨識與現場監測為主要應用場景，拓展長時間部署與即時警示需求。同時亦長期與北科大創新育成中心合作，深化AI影像演算法，打造出可商轉的AI辨識雲端服務。



在Brinno Defense方面，公司將加速數位星光夜視系統與無人載具影像酬載布局，包括數位星光夜視鏡、FPV微型無人機夜視相機與無人機三光相機酬載等高規格產品。隨著全球國防與高端安防需求升溫，邑錡將以自有品牌模式整合低照度影像、數位影像輸出與無人機整合能力，深化國內指標專案，同步拓展海外B2B軍事與高端安防市場。



市場拓銷方面，公司將結合全球經銷商、區域型專業展覽與國際指標展會，強化B2B客戶溝通與產品驗證，推動Brinno Time Lapse、Brinno AI與Brinno Defense三大事業並進。邑錡將持續以低功耗影像技術為核心，從「看見」走向「理解」與「行動」，為中長期營收與獲利結構創造新的成長曲線。（自立電子報2026/6/12）