邢峰開金口與高群合唱 原汁原味呈現秀場橋段

記者王丹荷／綜合報導

民視《超級冰冰Show》本週主題「唱響秀場之夜」邀請中部秀場傳奇邢峰、《天天開心》主持人高群以及臺語實力派天后方怡萍。白冰冰提到當年「北張菲、南豬哥、中邢峰」，邢峰當年在臺中秀場「喊水會結凍」，現在閒暇時刻是位快樂農夫，能再邀請到他來節目真是很難得，邢峰更是難得開金口與高群合唱〈乾一杯〉外，2人還原汁原味呈現當年秀場主持的橋段，經典脫口秀讓全場驚呼好有感覺！

陽帆問起邢峰當年秀場內幕，邢峰說：「主持大略分成3段，1個像是高群報幕開場的，中間穿插像是澎恰恰串場，最後主秀我才主導主持。」陽帆爆料當年邢峰的地位，「劉文正在秀場演出，主持人指定要邢峰，不然不出演，當年地位可是秀場響叮噹人物。」

邢峰提到當年趣事，個性憨厚的已故臺語歌手陳一郎在秀場舞台上演唱時，1隻腳踏在升降台上，沒想到升降台突然升起，陳一郎1隻腳就這麼高掛在升降台上，超冏模樣讓邢峰印象深刻：「也不知道他個性老實成這樣，腳也沒放下來就這樣唱歌，最後我出場把他腳放下來。」回憶起這爆笑過程讓邢峰記憶猶新。

邢峰看到白冰冰擔綱秀場大牌秀，更是火力全開，白冰冰演唱〈布魯斯的暗暝〉身穿豪華中空性感秀出腰部禮服，盛裝重現秀場演出，邢峰看著直說：「沒看過70歲還可以這麼騷的」，白冰冰更搞笑說給大家看她很開心，讓全場笑翻。

邢峰（左）和高群合唱。（民視提供）

白冰冰（中）秀場中空禮服性感秀腰。（民視提供）