那不是我！冒牌股神教投資 波克夏：別信巴菲特AI深偽影片

近期在YouTube上流傳多支影片，使用AI生成的巴菲特影像。（圖／文中AI影片內容截圖）

詐騙百百種，「股神」華倫巴菲特（Warren Buffett）對以人工智慧（AI）生成影片或是觀看相關影片的人強調，「奧瑪哈先知」只有一個。巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）6日警告，指近期在YouTube上流傳多支影片，使用AI生成的巴菲特影像，並配上他從未講過的評論。

根據路透報導，這位95歲、擔任波克夏執行長的知名投資人，以敏銳的市場洞察力及「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的稱號聞名，近來成為AI冒充者的目標。波克夏表示，這些影片在畫面上成功模仿巴菲特的外貌，但談話的聲音都顯得平板、一般，明顯不是他的聲音。

波克夏發出新聞稿以「那不是我」為題，特別提及「華倫・巴菲特：50 歲以上人人必看的首要投資秘訣」（Warren Buffett: The #1 Investment Tip For Everyone Over 50 (MUST WATCH)）這支影片，其中內容假冒巴菲特說話，並提供投資建議。美國聯邦調查局（FBI）今年5月有報告提到，惡意人士利用AI生成的語音通話與文字訊息，冒充美國高層官員，企圖取得政府員工的個人資料。

深偽（deepfake）技術與AI聲音生成工具的興起，使製作偽造、逼真的公眾人物影像，變得更加容易。波克夏表示：「對巴菲特先生不太熟悉的人，可能會誤以為這些影片是真的，進而被內容誤導。巴菲特先生擔心，這類詐騙影片正如病毒般蔓延。」

