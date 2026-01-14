那于朦朧呢？國台辦喊「認真對待臉書求助留言」：幫1名網友找到親人了

記者陳思妤／台北報導

朱鳳蓮主持國台辦例行記者會（圖／翻攝畫面）

國台辦去年10月開通臉書帳號後，只要發文，就會有網友留言要尋找死因備受質疑的中國男星于朦朧，但國台辦從未回應。不過，國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日聲稱，國台辦認真對待每一則求助留言，要向大家宣布好消息，在台辦通力合作下，已經幫其中一名台灣網友找到了失散多年的親人，正在溝通安排回鄉祭祖事宜。

于朦朧日前墜樓身亡，但不少人質疑他的真實死因，而國台辦去年10月在臉書開設「國務院台辦發言人」帳號後，只要發文，就一定有網友提到于朦朧，紛紛詢問，「于朦朧案查的如何了？」、「可以幫我找于朦朧嗎？」、「何時公開于朦朧事件的真相？」、「還我們于朦朧！」

不過，國台辦今天召開例行記者會時，發言人朱鳳蓮聲稱，「國務院台辦發言人」臉書帳號於2025年10月開通後，受到台灣民眾高度關注，希望透過這個平台得到一些幫助，近期收到近10位台灣網友留言希望協助尋找「他們在大陸的親人」。

朱鳳蓮聲稱，「我們認真對待每一則求助留言」，協調相關地方台辦迅速與台灣網友聯繫溝通，了解核實情況，積極推進尋親事宜。她說，在多方努力下，現在有一則好消息向大家通報，湖北省、黃岡市、黃梅縣三級台辦通力合作，已經幫其中一名台灣網友找到了在黃梅失散多年的親人，正在溝通安排回鄉祭祖事宜。

朱鳳蓮又說，兩岸同胞是血濃於水的一家人，接著她大秀客語說，台灣鄉親來尋親，台辦一定會幫忙，接著又用閩南語稱「兩岸同胞一家親，常來常往心連心」。她說，歡迎廣大台灣同胞更多關注「國務院台辦發言人」臉書帳號，「我們也將持續強化資訊發布與服務，為台灣同胞來大陸尋親尋根、交流參訪等提供實切的幫助和支持」。

