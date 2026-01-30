那些不是大品牌卻默默熱賣的「低調小眾香」：THREE精油淡香水R、hoah滾珠香水、Senteur et Beauté天使來過淡香精

（圖／吳雅鈴攝）

不是每一瓶香水都要張揚存在感！近年越來越多香氛迷，開始轉向「低調卻耐聞」的小眾香氣，它們不靠浮誇包裝，也不追逐爆紅話題，而是默默在櫃上被回購、在社群被點名。從天然精油派的THREE、帶點童趣哲學感的hoah，到法國經典香氛品牌聖朵波緹，這些香氣都很安靜，卻很容易留在生活裡。

THREE精油淡香水R：把「喝茶的時刻」變成香氣記憶

THREE的香水向來不是第一眼就驚艷，而是越聞越順~精油淡香水R系列以 100%精油調配為核心，這次春季限定特別以「茶香對話」為靈感，將清晨與午後的飲茶情境轉化成香氣層次。像是晨光感的果香茶調X08，從佛手柑、檸檬草展開，帶著輕盈又乾淨的氣息；午後版本的X09則偏向辛香與木質茶感，揉合干邑、天竺葵與雪松，香氣溫潤卻不厚重。這類香水不會搶戲，但在貼近肌膚後，會留下很舒服的「剛剛好存在感」。

THREE精油淡香水R X08、X09／1,800元（圖／吳雅鈴攝）

hoah滾珠香水：三隻小動物，對應三種生活狀態

hoah的滾珠香水，是那種讓人一看到包裝就會想靠近的香氛>////<，品牌以「剛剛好的生活態度」為主軸，將香氣化成三種動物角色：樹懶、水豚與山羊，分別對應慢下來、放空、待在舒適圈。香味設計走溫潤木質調為主，不張揚卻耐聞，像SLOTH RITUAL的乳香與廣藿香，柔軟又安定；CAPYBARA SUNDAY 以柑橘、玫瑰搭配雪松，清爽中帶點鬆弛感；COZY GOAT則是檀木與皮革的溫暖收尾。加上是好攜帶的15ml滾珠設計，還附贈專屬動物掛飾，連香水都被做成可以隨身安放的小物。

hoah滾珠香水15ml／980元（圖／吳雅鈴攝）

高人氣的雪松與玫瑰，味道清新又輕快，就像水豚給人愛放空發呆的感覺~一抹上就能感受到那樣的悠閒自在氛圍。（圖／吳雅鈴攝）

套上掛飾後想掛在包包上點綴或當成鑰匙圈都OK。（圖／吳雅鈴攝）

除了香味本身，hoah最近在mouggan門市的快閃活動，也讓不少香氛控特地跑一趟！現場不只可以試香，還提供手作客製化串珠體驗，把香水與角色世界觀延伸到生活裡。這種不急著賣完、卻很會培養黏著度的做法，也難怪它會默默被記住。

在實體快閃門市可以享現折100元的優惠也太佛心！（圖／吳雅鈴攝）

台北南西店限定的手作客製化串珠活動，讓你幫自己的香水裝點出獨一無二的專屬掛飾。（圖／吳雅鈴攝）

Senteur et Beauté聖朵波緹：乾淨到像「天使剛來過」的橙花香

來自法國的聖朵波緹，走的是另一種低調路線，「天使來過淡香精‧橙花」以橙花為主角，香氣乾淨、純粹，不甜不粉，帶著一點類佛手柑的清新氣息~正因為橙花向來被視為象徵祝福與純淨的香調，噴上後不會有距離感，反而很適合日常穿搭或辦公場合。沒有複雜轉折，卻很耐聞，是那種不小心就會用完一瓶的香氣。

聖朵波緹天使暖甜幸福組／幸福價2,350元 內含天使來過淡香精‧橙花50ml+暖甜薰衣草蜂蜜護手霜75ml+清甜橙花護手霜30ml。（圖／品牌提供）





