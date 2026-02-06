《那些你不知道的我》連續6天霸榜平台冠軍

記者周毓洵／臺北報導

由安竹間導演執導，集結傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹等演員主演的奇幻懸疑影集《那些你不知道的我》，1月30日於MyVideo、LINE TV 同步首播4集，開播後立即空降平台冠軍，並連續6天穩坐第1名寶座。劇中姜典首集一人分飾兩角、以及林佳辰獻出戲劇處女作的炸裂演技掀起熱烈討論，迅速引爆社群話題，讓該劇成為近期最受矚目的臺劇之一。

《那些你不知道的我》以「能變成他人兩小時」的奇幻裝置為主軸，首集就丟出高能震撼彈。男主角姜典一開場便挑戰一人分飾兩角，從身心失衡的「左又禾」，到痞氣外放、宛如「傅孟柏上身」的角色切換，層次分明的演出讓網友大讚「完全不像同一個人」。姜典也笑說，拍攝痞子男當天連化妝師都驚呼他的膚質突然變油，「連皮膚都被角色影響，真的有點嚇到。」

另一大話題焦點，則是超人氣男團Ozone主唱林佳辰特別演出、獻出戲劇處女作。他在劇中真實呈現角色心理異常的狀態，讓不少觀眾直呼被演技震懾，「在戲劇裡看到阿辰真的很感動」，更有粉絲笑說，未來他入伍服役時，這部戲就是最好的收藏與回味。

除了主演表現亮眼，首播期間的宣傳直播也意外掀起話題。雷嘉汭、姜典、項婕如、邱偲琹、黃禮豐等人分享拍攝幕後，姜典透露一看到黃禮豐就安心不少，而與吳念軒的相處則被形容為「像教官一樣嚴格」，從磨合到惺惺相惜的過程，竟被粉絲嗑成「典軒CP」，討論熱度持續延燒。

雷嘉汭在劇中情緒爆發力十足，「一秒落淚」的表現同樣引起觀眾心疼。她坦言角色性格與自己完全相反，凡事都要壓抑，連哭戲都得忍住情緒，難度相當高。項婕如也指出，因為劇情設定「變成另一個人」，每位演員都必須在模仿與保留角色靈魂之間拿捏平衡，「很好玩，但壓力真的很大。」

姜典首集一人分飾兩角，從失衡青年到痞氣角色切換自如，演技炸裂獲網友狂讚。（樂波時代提供）

超人氣男團Ozone主唱林佳辰獻出戲劇處女作，真實演技震撼觀眾。（樂波時代提供）

雷嘉汭情緒戲爆發力十足，「一秒落淚」的表現讓觀眾直呼心疼。（樂波時代提供）