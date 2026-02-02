那些值得收藏的「超限量美妝」！ALBION匠心凝時週年限定霜、香奈兒酒紅彩妝、嬌蘭櫻花蜂印瓶全是夢幻逸品

（圖／品牌提供）

每年總有那幾款美妝，還沒真正上架就已經被列入「此生一定要看過本人」的清單！它們不只好用，更把工藝、設計與品牌精神拉到另一個層次，買到的早就不只是產品，而是一段被封存的時間~今年話題度最高的超限量名單中，這三款幾乎是收藏控公認的夢幻逸品。

ALBION今年最被討論的，毫無懸念就是「匠心凝時之霜1週年限定版」！這款限定霜本身就站在品牌頂級金字塔，限量版更直接把保養升級成藝術收藏，瓷瓶由日本有田燒工坊與擁有三百多年歷史、長年為皇室製瓷的辻精磁社共同打造，以世代相傳的菊花紋樣為基底，融入白神山地矢車菊的意象，每一只瓶身皆為工匠手繪釉下彩並細緻點綴金彩，因此世界上可是找不到第二個一模樣的款式！整體設計刻意保留留白、沒有固定觀看角度，從哪個方向看都成立，也正是收藏價值所在。全球與台灣數量都極少，能遇到本尊本身就已經是運氣。

ALBION匠心凝時之霜1週年限量版50g／38,500元（圖／品牌提供）

如果說保養界的收藏是靜謐與時間感，那香氛圈最華麗的代表一定少不了嬌蘭「花冠粉櫻淡香水琉晶珠櫻蜂印瓶」！這款每年春季才會現身的蜂印瓶，本來就有固定收藏族群，2026年版本更直接把難度拉滿，攜手SWAROVSKI打造櫻花造型水晶裝飾，洋紅色調的水晶花瓣以精密切割組裝，搭配手工流蘇與蜂印瓶經典線條，整瓶就像一件高級珠寶。香氣本身仍是清透櫻花調，綠茶、茉莉與白麝香層層堆疊，但老實說，這款真正讓人心動的從來不只是氣味而已，而是每一瓶都有專屬編號、台灣僅少量配額的「錯過就真的沒了」屬性！

嬌蘭花冠粉櫻淡香水琉晶珠櫻蜂印瓶／29,500元（圖／品牌提供）

香奈兒今年的「ROUGE NOIR酒紅」春季限量彩妝，最值得一起入手的就是限量眼頰盤搭配酒紅刷具組！整組完整呈現這個經典色調的氣場，眼頰盤以香奈兒傳奇的酒紅為核心，延伸出洋紅、柔霧粉與帶細閃的光澤色，一盤就能完成眼影與腮紅妝容，從低調深邃到帶點張力的紅黑層次都能自由切換；而限量專業刷具組則選用同樣的酒紅色刷柄，三支刷具各自對應補妝、眼影與暈染需求，實用之餘也極具收藏完整度。這一組不是為了追流行而存在，而是把 ROUGE NOIR三十多年來「經典又叛逆」的精神，直接濃縮成能被珍藏的彩妝象徵。

香奈兒酒紅限量眼頰盤／3,660元（圖／品牌提供）

香奈兒酒紅限量刷具組／5,520元（圖／品牌提供）

