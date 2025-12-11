那些年我們一起唱過的民歌音樂會 12/20屏東千禧公園登場 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】 屏東市公所將於今 (11) 日上午假屏東太平洋百貨一樓廣場，舉辦「那些年我們一起唱過的民歌音樂會」宣傳記者會。市長周佳琪邀請屏東市民代表會主席林淑香以及眾多民意代表共同出席，以及在地知名歌手彭佳霓、復興國小合唱團搭配南台灣交響樂團，現場重現經典民歌旋律為民歌音樂會提前暖身。

民歌音樂會將於20日(六)晚間7點在屏東千禧公園盛大演出，陣容超越以往，民歌界重量級卡司一次齊聚屏東：天籟之音-齊豫、民歌大師-葉佳修、民歌天后-鄭怡、金曲歌后-許景淳、經典歌后-于台煙還有深受樂迷喜愛的南方二重唱，並由南台灣交響樂團與復興國小合唱團共同演出，打造屏東最美聲的一夜。

免費入場的民歌音樂會，讓市民一次就能欣賞原本需數千元門票的演唱會，重溫青春記憶。同時，市公所也準備了限量2,000顆烙印「幸福平安」全台知名「關北紅豆餅」，要與市民朋友一同分享，讓大家在欣賞音樂會的同時，也能品嚐美味的幸福滋味。

民歌不僅是懷舊，更是世代交流與文化傳承的重要象徵，透過這場演唱會，讓新一代年輕人也能認識民歌的魅力與深厚文化意涵。市長周佳琪誠摯邀請市民朋友闔家參與，與屏東一起唱響青春的旋律。更多活動資訊，請追蹤屏東市公所粉絲專頁。