《那些年我們一起唱過的民歌》 12/20晚上7點屏東千禧公園免費聽

屏東市公所舉辦的《那些年我們一起唱過的民歌音樂會》20日晚上7點在屏東市的千禧公園登場。（圖：屏東市公所提供）

許多4、5年級生年輕時都有民歌陪伴，20日晚上在屏東市的千禧公園有一場免費的民歌演唱會《那些年我們一起唱過的民歌》，屏東市公所邀請重磅卡司包括齊豫、鄭怡、葉佳修、許景淳、于台煙和南方二重唱，用歌聲帶大家回到青春歲月。

屏東市長周佳琪表示，這次的民歌音樂會不只是一場音樂會，更是一場跨世代的交流，希望讓年輕人認識民歌的魅力，也讓走過民歌時代的歌迷再次喚起心底最單純的感動。

屏東市長周佳琪揹起吉他，邀請大家來聽民歌。（圖：屏東市公所提供）

為了讓民眾在享受音樂的同時也能感受甜蜜的滋味，市公所也準備了2000顆紅豆餅，每顆紅豆餅上面特別烙上屏東市的市徽「幸福屏安」的字樣，只要活動當天在屏東市公所的臉書按讚，就可以免費領取。

《那些年我們一起唱過的民歌音樂會》20日晚上7點在屏東市的千禧公園，歡迎大家來聽歌。（溫蘭魁報導）