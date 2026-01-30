那些年的台灣手機1》連華碩也放棄了 網友求問還有那些非中品牌

〔記者歐宇祥／專題報導〕全球智慧型手機市場進入高度成熟期，華碩近期宣布將重心全面轉向AI伺服器與高效能運算領域，2026年暫無新機發表計畫，在社群平台上引發熱烈討論，不少長期支持國產品牌的消費者感嘆「台灣品牌幾乎買不到了」，但又不想買有資安疑慮的中國品牌。3C通路業者分析0，除了「貴森森」美系蘋果手機外，三星價格帶最廣，性價比高的Galaxy A56，還有Google Pixel系列也可考慮，而手機市占第3、第4名都已被中國的OPPO、vivo等攻佔。

根據3C通路商神腦統計2025年前10大暢銷手機排行來看，在2024年發售、售價達3.6萬的iPhone 16 Pro排行年度第一，而當年度發售的iPhone 17 Pro儘管售價將近4萬元，年度銷售排行也達第4名，顯示蘋果用戶對品牌、iOS生態系的高黏著度。

緊追在後的第二、三名都是三星品牌，且第二名的Galaxy A56屬於相對平價的A系列，售價近2萬元，至於第三名的Galaxy S25系列則為三星品牌中較高價的機種，售價近2.8萬元，顯示中高階Android機款的接受度持續升溫；三星中售價7490元起的平價機Galaxy A16 5G則排第五，

值得一提的是，Google手機也表現亮眼，2025年銷售年增6成，其主力基種Pixel 9a售價約1.6萬元，去年銷量大幅提升，可解讀為非中、非韓系的品牌也開始在台灣市場取得實質突破。

依價格帶分析，2025年高階機種銷售佔比為48%、仍是最高，中階手機則佔比23%、平價入門機種的銷售則佔比，中階手機成長最為明顯。至於中國品牌OPPO、vivo的平價機種OPPO A5 Pro、vivo Y29s則排在第六、第七名，價格都約7500元上下，與前年一樣都排行在銷售榜中游，價格競爭仍激烈。

