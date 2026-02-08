即時中心／綜合報導

立法院在野黨日前第十度阻擋政院版1.25兆元國防特別條例。對此，律師林智群便在臉書指出，有網友整理出「那些年被黃國昌拿掉的軍事武器」，包括4套愛國者、防空飛彈系統、上千枚防空及反艦飛彈、20萬架無人機、1000艘自殺無人艇、AI自主決策系統及台美合作北約彈藥生產線。林智群諷刺「共產黨要稱讚一個黃國昌抵得上一個師嗎？」

立法院在野黨日前第十度聯手阻擋行政院所提1.25兆元國防特別條例，而民眾黨自行提出的軍購版本，僅列出6項採購、總額約4000億元，內容甚至未涵蓋後勤維保與訓練等配套措施。

廣告 廣告

對此，律師林智群在臉書發文指出，有網友整理出「那些年被黃國昌拿掉的軍事武器」，清單一攤開，不只包含美國軍售項目，連台灣自製武器與相關產業鏈也一併被砍。

快新聞／那些年被黃國昌砍掉的武器！律師酸：中共要讚黃一人抵得上一個師

有網友整理出「那些年被黃國昌拿掉的軍事武器」。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

快新聞／那些年被黃國昌砍掉的武器！律師酸：中共要讚黃一人抵得上一個師

有網友整理出「那些年被黃國昌拿掉的軍事武器」。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

他列舉，遭刪除內容包括4套愛國者防空系統、9套NASAMS防空系統、2套強弓防空飛彈系統，以及上千枚防空與反艦飛彈。

此外，還包括20萬架無人機、1000艘自殺無人艇、36架銳鳶二型無人機，「台灣之盾」雷達與防空系統整合計畫、AI自主決策系統與C5ISR，以及台美合作研發的北約現役標準彈藥生產線。

林智群也不諱言開酸，直言「共產黨要稱讚一個黃國昌，抵得上一個師嗎？」





原文出處：快新聞／那些年被黃國昌砍掉的武器！律師酸：中共要讚黃一人抵得上一個師

更多民視新聞報導

柯文哲再唱《囚鳥》 網諷：快得償所願了

不畏嚴寒挺進深藍票倉！新店拜票拚出暖流 蘇巧慧：進步新北是彩色的

加油注意！中油宣布明起汽油調降0.2元、柴油調漲0.3元

