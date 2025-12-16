即時中心／温芸萱報導

藍白日前強行三讀《財劃法》，逼行政院創憲政首例宣布「不予副署」，但因藍白去年將憲法法庭癱瘓，現在連聲請釋憲制衡政院都做不到。對此，律師林智群在今（16）日臉書嘲諷藍白「為反而反」、想搞立法院獨裁，現在自食惡果。並列出「那些年我們錯過的大法官人選」質疑，多位具牛津、耶魯、柏克萊等名校學歷與司法經驗的大法官候選人被否決，並反問難道要「翁曉玲這種咖才能當大法官？」。

藍白去年聯手惡修《憲法訴訟法》，直接讓憲法法庭停擺，至今未見新判決出爐。近日藍白再憑立院人數優勢，強行三讀通過《財政收支劃分法》修法，引發高度爭議，逼得行政院宣布「不予副署」，創下憲政首例。

廣告 廣告

快新聞／那些年錯過的大法官人選！律師嗆：難道要「她」這種咖才能當

行政院長卓榮泰宣布「不予副署」財劃法修法，創下憲政首例。（圖／民視新聞資料照）

然而，由於藍白過去長期杯葛大法官人事、癱瘓憲法法庭，如今即使不滿政院決定，也難以透過聲請釋憲途徑制衡。

對此，律師林智群今日在臉書大開嘲諷，直言藍白「為反而反」，一心想擴大立院權力、癱瘓憲法法庭，結果反而讓制度失靈，如今只能自食惡果。

林智群更直接列出「那些年我們錯過的大法官人選」：

廖福特 牛津大學法學博士、中研院法律所研究員

蔡秋明 華盛頓大學法學碩士、台灣高檢署主任檢察官

蘇素娥加州柏克萊法學碩士、最高法院法官

鄭純惠 台大法律研究所碩士、最高法院法官

陳慈陽 德國魯爾大學法學博士、台北大學法律系教授

張文貞 耶魯法學博士、前台大法律學院院長

何賴傑 德國杜興根大學法學博士、政大法律系教授

陳運財 日本神戶大學法學博士、成大法律系教授

王碧芳 台大法律研究所碩士、最高行政法院法官

林智群嗆，請問這些人哪裡不適格大法官？難道要翁曉玲這種咖才能當大法官嗎？





原文出處：快新聞／那些年錯過的大法官人選！律師嗆：難道要「她」這種咖才能當

更多民視新聞報導

不敢「倒閣」？卓榮泰拒副署財劃法 媒體人：藍白怕被下架

翁曉玲急跳腳！政院「不副署」漂亮殺球 她嗆：刪總統、閣揆薪資

高虹安別高興太早！貪污罪撤銷復職市長 林志潔嗆：檢方一定上訴

