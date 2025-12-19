那些沒人知道的努力 你是安靜的戰鬥者嗎？
[NOWnews今日新聞] 我們的生活跟銀行密不可分，但你知道嗎？每筆順利的線上轉帳背後，是IT工程師反覆測試與修正的系統設計，每通客服電話的溫暖與專業，是消化完情緒後重新整理的專注，而每個服務流程的改善精進，都是作業團隊在協調與溝通中磨出來的最佳解。一直以來以專業服務陪伴民眾的台北富邦銀行，特別以《安靜的戰鬥者》為主題，呈現那些默默在沒人看見、沒有掌聲的角落，為了帶給客戶更好的服務體驗，不斷堅守崗位的戰鬥者。
任職於客戶服務部的陳佩儒分享道：工作上曾遇到年長者因為對手機操作不熟悉，又遇上信用卡繳款最後一天，來電時情緒明顯浮躁。對她而言，面對客戶要有「情緒共感」，於是當時她選擇「先接住對方的焦慮，再一步步引導操作App，進而解決問題」，想像對方如果是她的家人，該如何理解他的擔憂、幫助他解決問題。這份同理也讓本來態度焦急的客戶轉而認同她，願意嘗試操作App，最後更因為學到新的事物感謝她。
除了民眾較常接觸到的電話客服，銀行還有很多客戶看不到的重要功臣，因為有他們，才能讓服務順利運行。資訊總部的黃文婕提到，部門的日常是「不斷調整」，在系統更新、功能開發過程中，每個專案都要因應多方需求，彈性修正，技術方案被「重新評估」更是常態。她用一場馬拉松來形容IT專案的節奏，強調他們需要在不同階段調整步伐、穩住速度。但也在這樣的節奏中，讓她學會在「創新」和「穩定」之間尋找平衡，既要保持敏捷，又要確保品質，用「安靜的戰鬥者」形容他們如同安靜卻堅毅的戰士般默默支持前線，可以說是再適合不過了！
除此之外，還有一個一般民眾鮮少知道的角色，既像是和事佬，又像是平衡木，那就是作業管理部門。長期服務於作管部門的黃馨儀分享：在他們的作業規劃中，除了要制定訂規章或流程，確保業務正確運作，還有很大一塊是在扮演部門間「翻譯」跟「協調者」的角色，這也是工作中花最多時間、但也是最關鍵的部分，需要很多耐心跟磨合，才能讓跨部門團隊達成共識，她強調：「一個好的流程不是只有變快、變好而已，而是全面考量整個銀行效率、風險控管，以及客戶跟同仁的感受」。響應環保無紙化，台北富邦銀行率業界之先，以線上簽署取代紙本之電子簽章功能，就是在他們的努力下順利催生出來。不僅要發想流程、與資訊技術部門溝通、讓法律與風險管理相關部門評估合規性，還要做到讓第一線人員與客戶都有良好體驗，這些都是他們歷經一次次挑戰後，才完成的重大里程碑。
正是這些沒有掌聲的時刻，撐起了我們習以為常的金融便利。而每個人生活裡也都在經歷這樣的戰鬥：工程師debug到凌晨、護理師扛著大夜班守護住院的病人、外送員在大雨裡準時把熱呼呼的晚餐送達，沒有spotlight，但都在堅持。我們並不孤單，因為世界上有無數個安靜的戰鬥者，在自己崗位上，熱血而努力著。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台積電最後一盤爆1.8萬張賣單、收平盤價1430元 台股終場漲227點
歐洲農民開拖拉機、傾倒農產品示威！民眾趁亂撿免費馬鈴薯
柯文哲「未傳喚仍出庭」盯官司 邵琇珮維持認罪求三度減刑
其他人也在看
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 89
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 316
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 45
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 3 小時前 ・ 104
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 7
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 2
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 11
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 225
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 36
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 163
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 21
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 19