那些漂亮女生梳妝台上的秘密：香奈兒1號紅色山茶花、TOM FORD私人調香、YSL氣墊為什麼一直被留下？

漂亮女生給人的好狀態，往往不是臨時補救，而是很快就為自己挑到對的選擇。有些新品一推出，就能立刻進入日常，被反覆使用、甚至直接留在梳妝台上，關鍵不在話題，而在「用起來真的對」！從保養、氣味到妝容，這些迅速融入生活節奏的新品，正是撐起好氣色的關鍵細節。

香奈兒1號紅色山茶花活能精華乳，是現在許多漂亮女生想要拿來長期依賴的保養定番！它以紅色山茶花活能萃取為核心，搭配溫和比例的AHA果酸，著重的是讓膚質慢慢變得穩定、細緻，而不是短時間的亮白效果。質地清爽卻有潤度，上臉後能迅速轉化為水感質地貼合肌膚，即使在行程緊湊、作息不固定的狀態下，也能讓臉看起來乾淨、有精神，這種不張揚卻可靠的表現，正是它會一直被留下的原因。

香奈兒1號紅色山茶花活能精華乳100ml／4,850元（圖／品牌提供）

建議可在精華乳前搭配使用「香奈兒 1 號紅色山茶花活能精萃」，有助達到雙倍平滑功效，煥膚效果明顯可見。（圖／品牌提供）

來到 TOM FORD，真正讓人離不開的，往往是那瓶能代表個人狀態的香氣~全新私人調香系列中的「情慾無花果」，以無花果從青澀到成熟的變化為靈感，前調帶著果葉的清新綠意，隨後轉為柔軟果肉的甜潤氣息，最後在肌膚上留下溫暖而曖昧的餘韻。這款香水不急著被聞見，而是在靠近時才慢慢浮現，低調卻很有記憶點，成為不少人日常裡最私密、卻最具辨識度的存在。

TOM FORD私人調香系列情慾無花果30ml／9,100元、50ml／13,650元、250ml／35,000元（圖／吳雅鈴攝）

同樣的情緒，也被延伸進TOM FORD的彩妝設計中！同名的情慾無花果限量彩妝系列以深紅莓果色包裝為主軸，搭配仿鱷魚紋理與俐落金屬線條，外殼厚實沈穩，一拿在手上就很有品牌標誌性的冷調奢華感！眼彩與唇彩色調多落在莓果、酒紅與低調金屬光澤之間，顯色度高卻不顯厚重，簡單上妝就能讓整體妝感更有深度，也難怪這系列常被視為梳妝台裡最有態度的一區。

TOM FORD情慾無花果限定版設計師絲絨霧光唇膏#16、#50、#52／2,200元（圖／吳雅鈴攝）

TOM FORD情慾無花果限定版設計師奢華水唇萃／2,200元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

TOM FORD情慾無花果限定版高級訂製四格眼盤#20／3,750元（圖／吳雅鈴攝）

TOM FORD情慾無花果限定版氣墊粉盒／1,250元(需搭配粉蕊購買)（圖／吳雅鈴攝）

最後一步，則回到最能快速決定整體氣色的底妝，YSL超模光感精華水氣墊，正是是ROSÉ私下愛用、也很容易被留下來反覆使用的那一款！高比例水光精華搭配SPF50+/PA++++防護力，輕拍在肌膚上會形成服貼的水凝光膜，修飾膚色與毛孔，同時保留原生肌膚的透明感；妝效不厚、不悶，在不同光線下都顯得乾淨細膩，讓臉看起來像天生狀態就很好，而不是刻意打造過的妝感。尤其這次針對情人節推出的限定包裝，也讓整體多了一些收藏價值，更有值得入手的理由了。

YSL超模光感精華水氣墊／3,180元（圖／品牌提供）





