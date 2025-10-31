那些產業最適合AI化、那些工作不會被AI搶走 世界經濟論壇給出答案
隨著人工智慧（AI）技術以前所未有的速度滲透全球經濟各個角落，當代職場工作者對於自身職位可能被AI迅速取代的擔憂日益加劇。這項技術的持續進步，使得人們開始嚴肅審視未來的工作結構與生存空間。
然而，專家指出，AI的採用速度並非在所有產業都齊頭並進，因此並非每份工作都會受到相同的影響。世界經濟論壇（WEF）對此現象提出了解釋與觀察。
職場自動化速度取決於產業中資料量
WEF將AI比喻為一位手握所有舊考卷和讀書指南的優秀大學生。論壇指出：「相比只靠幾堂課零碎筆記臨時抱佛腳的人，這種人肯定能輕鬆考出優秀成績。」
這項比喻正反映了當前就業市場的現況。WEF明確指出，職場自動化的速度取決於產業中資料的可得性（Data Availability）。
「有些產業擁有大量可用資料供AI學習，有些產業卻只能靠殘羹冷炙。」這意味著，資料豐富的產業能提供充足的素材供AI系統「學習」和訓練，進而能更有效、更快速地部署AI解決方案並推動自動化。
軟體、金融、客服：AI自動化高潛力區
具體而言，軟體開發、客服和金融等產業，由於已大量累積結構化或可供機器學習處理的數據，被視為適合AI自動化和高效部署的領域，其受影響程度可能較高。
相對地，醫療、營建和教育等產業，目前可供AI學習的資料相對較少，因此該技術在這些領域的應用機會與導入速度較為緩慢。不過，這並不代表這些產業將永遠免疫於AI帶來的變革。
商業策略師瑪法．貝萊爾（Marva Bailer）強調，AI的本質在於改變那些重複性高、可預測的「任務」，而非徹底消滅整個「職業」。她認為，某些職業會持續存在，關鍵在於其中至關重要的「人的存在」價值。
貝萊爾指出：「有些工作擁有『人的護城河』：信任、同理心、判斷力或實體臨場等特質，讓這些價值難以被取代。」她進一步闡述，這些「護城河」使得某些角色，尤其是在需要監督、同情心或文化直覺的場域中，更難以被機器取代。
她舉例說明：
‧教育者（老師、教練）： 雖然教學方案可以自動化，但「教室或球場上的信任，依然得靠人」來建立和維繫。
‧醫療專業人員（護理師、治療師、專科醫師）： 需要結合臨床專業知識與同理心、判斷力進行複雜的人際互動與照護。
‧宗教領袖： 需提供同理與人際連結的支援。
技術工種成職場「安全牌」
除了需要高度人際互動與情感連結的職業，對於需要靈巧手感、臨場應變能力與客戶信任的技術工種，AI的影響也相對較小。
美國財經節目主持人麥可．羅（Mike Rowe）在今年7月的賓州能源與創新峰會上向聽眾表示，技術工是AI顛覆就業市場時的「安全牌」。他提到，過去15年來大量推動學童學習程式設計（Coding），結果現在AI正開始取代程式設計師的部分工作。
麥可．羅總結，這項技術「不會來搶焊接工、水電工、蒸汽管工、管線工……電工的飯碗」。
最終，策略師貝萊爾強調，最成功的產業將是那些能夠學會結合機器智慧與人類優勢的領域，從而創造出單靠一方力量所無法達成的更高價值與成果。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 4 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 5 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前