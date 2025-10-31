那些產業最適合AI化、那些工作不會被AI搶走 世界經濟論壇給出答案

隨著人工智慧（AI）技術以前所未有的速度滲透全球經濟各個角落，當代職場工作者對於自身職位可能被AI迅速取代的擔憂日益加劇。這項技術的持續進步，使得人們開始嚴肅審視未來的工作結構與生存空間。



然而，專家指出，AI的採用速度並非在所有產業都齊頭並進，因此並非每份工作都會受到相同的影響。世界經濟論壇（WEF）對此現象提出了解釋與觀察。

職場自動化速度取決於產業中資料量

WEF將AI比喻為一位手握所有舊考卷和讀書指南的優秀大學生。論壇指出：「相比只靠幾堂課零碎筆記臨時抱佛腳的人，這種人肯定能輕鬆考出優秀成績。」

廣告 廣告

這項比喻正反映了當前就業市場的現況。WEF明確指出，職場自動化的速度取決於產業中資料的可得性（Data Availability）。

「有些產業擁有大量可用資料供AI學習，有些產業卻只能靠殘羹冷炙。」這意味著，資料豐富的產業能提供充足的素材供AI系統「學習」和訓練，進而能更有效、更快速地部署AI解決方案並推動自動化。

軟體、金融、客服：AI自動化高潛力區

具體而言，軟體開發、客服和金融等產業，由於已大量累積結構化或可供機器學習處理的數據，被視為適合AI自動化和高效部署的領域，其受影響程度可能較高。

相對地，醫療、營建和教育等產業，目前可供AI學習的資料相對較少，因此該技術在這些領域的應用機會與導入速度較為緩慢。不過，這並不代表這些產業將永遠免疫於AI帶來的變革。

商業策略師瑪法．貝萊爾（Marva Bailer）強調，AI的本質在於改變那些重複性高、可預測的「任務」，而非徹底消滅整個「職業」。她認為，某些職業會持續存在，關鍵在於其中至關重要的「人的存在」價值。

貝萊爾指出：「有些工作擁有『人的護城河』：信任、同理心、判斷力或實體臨場等特質，讓這些價值難以被取代。」她進一步闡述，這些「護城河」使得某些角色，尤其是在需要監督、同情心或文化直覺的場域中，更難以被機器取代。

她舉例說明：

‧教育者（老師、教練）： 雖然教學方案可以自動化，但「教室或球場上的信任，依然得靠人」來建立和維繫。 ‧醫療專業人員（護理師、治療師、專科醫師）： 需要結合臨床專業知識與同理心、判斷力進行複雜的人際互動與照護。 ‧宗教領袖： 需提供同理與人際連結的支援。

技術工種成職場「安全牌」

除了需要高度人際互動與情感連結的職業，對於需要靈巧手感、臨場應變能力與客戶信任的技術工種，AI的影響也相對較小。

美國財經節目主持人麥可．羅（Mike Rowe）在今年7月的賓州能源與創新峰會上向聽眾表示，技術工是AI顛覆就業市場時的「安全牌」。他提到，過去15年來大量推動學童學習程式設計（Coding），結果現在AI正開始取代程式設計師的部分工作。

麥可．羅總結，這項技術「不會來搶焊接工、水電工、蒸汽管工、管線工……電工的飯碗」。​

最終，策略師貝萊爾強調，最成功的產業將是那些能夠學會結合機器智慧與人類優勢的領域，從而創造出單靠一方力量所無法達成的更高價值與成果。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

