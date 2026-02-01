那些移民俄羅斯的德國人

（德國之聲中文網）在TikTok和YouTube上，近來一些為尋求“傳統價值觀”而移民俄羅斯的德國人火出圈了。他們被稱為“新俄羅斯居民”，作為嘉賓受邀參加當地電視台的節目，克裡姆林宮的媒體也趁機宣揚所謂的外國人“大規模”移民俄國的現象。

2024年8月，普京總統簽署了一項法令，“向認同俄羅斯傳統精神和道德價值觀的人士，提供人道主義援助”。此後，相關群體的外國人可以快速獲得居留許可，繞過配額限制、俄語考試或俄國歷史知識合格證考核等諸多手續。2025年12月，普京簽署了另一項法令，招募在文化、體育等各個領域取得成就的外國人。

德國人經常出現在這些報道中

俄羅斯官方電視台對沒有俄羅斯血統的移民進行了大量的報道，從波茨坦搬到下諾夫哥羅德州的雷莫·基爾施（Remo Kirsch）和他的妻子比爾吉特，自然成為了眾多相關報道的主角。

在接受德國之聲采訪時，雷莫·基爾施感嘆西方價值觀正在走向衰落，他說，他反對政府的性別和LGBT政策，但卻解釋不了這些政策對他個人究竟有怎樣的負面影響。“我們只想在鄉村過上平靜舒適的生活，不想成為這個體制的一部分，”基爾施說道。想要過平靜的生活，卻搬到一個正處在戰爭中的國家？他覺得，這之間並不矛盾。

火速入籍是一種獎勵

2021年，雷莫·基爾施在德國出售了他的建築公司後，在下諾夫哥羅德州購置了數公頃土地，建造了一個擁有八棟房屋的生態村，供像他一樣的移民居住，有興趣的，也可耕種這片土地。

顯然，他與俄羅斯當局的關系十分密切，最近他被任命為下諾夫哥羅德州州長的顧問，普京總統甚至親自批准了雷莫·基爾施的快速入籍程序，這樣，他成了一名俄羅斯公民。

據德國媒體報道，基爾施移民是一個正面宣傳俄羅斯的網絡的一部分。然而，他本人堅稱自己只是客觀地描述事實，並未因此獲得任何酬金。至於快速入籍取得公民身份，基爾施承認，這可能是一種“獎勵”。

德國廚師馬克西姆·希特尼科夫（Maksim Schitnikow）也迅速獲得了俄羅斯護照。2025年4月，他通過視頻會議親自向普京提出申請。僅僅一個月後，他就成為了俄羅斯公民。通常情況下，這個過程需要數年時間。

希特尼科夫於2023年離開德國，他說，此舉是為了子女，因為他對德國“非傳統價值觀”很不認同。然而事實上，他在德國的生意遇到了很大問題。他曾是埃森市一家餐飲公司的合伙人，該公司因欠債於2015年被查封，2021年宣布破產。

俄媒廣泛報道德國青少年局的弊端

根據俄羅斯公民援助委員會（幫助難民和移民的慈善機構）的一項研究，從德國移民俄羅斯的大多數人，幼年時隨德裔父母移民德國，或者有德國血統，成年後移民德國，也就是說，他們是來自前蘇聯地區的德裔移民。

卡塔琳娜·米尼奇（Katharina Minich）就是其中的一個例子。她來自德國西部明登市，是一位育有幾個孩子的母親。這位護士於2016年返回俄羅斯，據她說，是因為青少年局帶走了她的兩個女兒。目前，大女兒留在了德國，小女兒則被“解救”，帶回了俄羅斯。

俄羅斯媒體曾廣泛報道了這個家庭的經歷。後來，小女兒在成年後也返回了德國。俄羅斯新聞門戶網站“Fontanka”報道稱，記者在母親卡塔琳娜·米尼奇做客的一檔電視訪談節目中，連線了小女兒。在直播中，小女兒指控她的父母毆打她及其姊妹，說“永遠不會和父母一起生活，也不想見到他們”。

公民援助委員會的康斯坦丁·特羅伊茨基（Konstantin Troizkij）解釋說，在俄羅斯，媒體有著廣泛對德國青少年局將孩子從富裕家庭中強行帶走的報道，然而，統計數據卻顯示，俄羅斯每千名兒童中被剝奪父母監護權的案例比德國要多。

NGO和博主們從國家拿到好處？

許多移民喜歡在社交媒體上曬他們的新生活，有的直接用德語分享。麗莎·格拉夫（Lisa Graf）是一名博主，她在俄羅斯生活的視頻吸引了數十萬觀眾。位於拉脫維亞的俄語門戶網站“Vashnye Istorii”（故事）的記者發現，格拉夫並非獨自一人在俄羅斯旅行。同一些外國博主一道，她受邀參加了由國家杜馬議員瑪麗亞·布蒂娜（Maria Butina）組織的媒體考察團。

布蒂娜是“歡迎來到俄羅斯”基金會的創始人，該基金會的合作伙伴包括一些非營利組織，其中一些專門關注德國，例如，馬丁·赫爾德（Martin Held）領導的非政府組織“我的俄羅斯”（My Russia）。這些組織提供有關重新安置、俄語課程和俄羅斯旅行的信息。“我的俄羅斯”網站聲稱，已收到超過17萬份關於移居俄羅斯的咨詢。

據“Vashnye Istorii”網站和奧地利《標准報》的記者報道，赫爾德的“我的俄羅斯” 組織由俄羅斯官媒“今日俄羅斯”（RT）提供資金，而許多報道移民俄國的博主和項目也都是類似情況。調查記者們甚至懷疑赫爾德從RT獲得的資助高達近50萬歐元。

在書面回復德國之聲的詢問時，赫爾德強調，“我本人以及我的任何公司或項目，從未從俄羅斯聯邦國家機構，特別是'今日俄羅斯'電視台，獲得過資金、利益或其他好處。‘我的俄羅斯’不是一個政治項目。”

為什麼移民俄羅斯？

布蒂娜基金會的合作伙伴還包括阿納托利·布勃利克（ Anatolij Bublik）的“回家之路”網站（Put Domoj）和雅各布·平內克（Jakob Pinneker）位於下諾夫哥羅德的“OKA”招聘機構，後者專門為俄羅斯招募外國專家。

“回家之路”網站主要為搬遷和匯款等事宜出謀劃策，但也刊登過諸如“歐洲會設立俄羅斯人集中營嗎？”之類的文章。該網站自稱是一個志願者的愛國項目，但顯然與政府有合作關系。布勃利克在多次采訪中，均談及他與“俄羅斯聯邦國際合作署”（Rossotrudnichestvo）的合作，該機構負責處理海外公民相關事宜和國際人道主義合作。布勃利克拒絕接受德國之聲的采訪。

“OKA”與地方政府密切合作。在該機構的網站上，“為什麼要移居俄羅斯？”這個問題下，他們承諾提供職業機會、廣袤的農田，甚至還包括海邊沖浪。只是，文中只字不提俄羅斯對烏克蘭的戰爭，或對異見人士的打壓。

該網站的創辦人平內克告訴德國之聲，盡管在俄境內發生過外國人因涉嫌反戰活動而被捕入獄的案例，但人們並不害怕前往俄羅斯。他強調，OKA合作的對象“沒有任何政治動機”。他說：“人們來這裡是為了安家立業，追求事業，買房置業，養育子女。”

平內克表示，他們並不擔心被征召入伍、派往前線。“這類問題確實存在，但目前主要影響俄羅斯公民。我本人去年獲得了公民身份，所以這確實會影響到我。但大多數人對此都相當平靜。他們知道俄羅斯公民身份伴隨著一定的義務。”

讓數字說話

皮內克介紹，他的OKA在成立的第一年就促成了91人移居俄羅斯。俄羅斯內務部的數據顯示，截至2025年8月，共有369名德國公民根據“傳統價值觀法令”移居俄羅斯。

公民援助組織的專家對這些數據進行分析後認為，俄羅斯媒體散布的德國公民大規模移居俄國，不過是他們的宣傳敘事，但實際上，這僅僅涉及了幾百個人而已。

