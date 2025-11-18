那個名為教育的事／楊子

楊子

教育，一點都不能馬虎，可以去定義，也可以用不同的方向詮釋，但不可諱言的，教育包含太多的層面，例如一個學校的行政，包含首長是校長，底下有學務、總務、教務、輔導、會計、人事等各處室，協助支援整個學校的運作。我們會認為，教育只是單純的教書授課，給予知識，但每個環節都對於學校的教育運作很重要。

當然要落實教育，就要一定的發展方向，有些學校重視體育，有些學校重視閱讀，有些學校重視自然等，設定好一個發展目標，就會有不同的方向。而這當然跟首長的學識與決定有關係，也跟所有教職員相互討論出來的結果有關係，不會只是卡在教育這兩個字去發揮，而是在教育之上，承繼著一個更多元豐富性的理想。

要不然，學校的教職員是會更迭的，如果沒有發展方向跟標準作業流程，那是會亂了套。所以，學校經常有大大小小的會議與進修，那都是要讓學校去腦力激盪與交流，當然對外也有很多會議與活動，那是與外界的交流，那些交流都相當重要，畢竟在學校久了，會有一種慣性的作為執行，當然也需要有一個不同的刺激。

所以，那個名為教育的事，對於外人看起來很簡單，但老實說，每個領域都會包含在裡面，跟每個人也會息息相關，畢竟一代傳承一代，教育是讓未來的下一代可以成長茁壯，可以在裡面學會知識，學會許多出社會後可以應變的事情，無論是從幼兒園、小學、中學甚至是大學等，都是一件不容易的事情，需要更加努力。